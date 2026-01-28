Bức ảnh chụp dãy hành lang với cô gái mặc áo trắng khiến nhiều người giật mình

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh giáo viên tại thành phố Liễu Châu (Quảng Tây) kê bàn ngồi ở hành lang trường học để giải đáp thắc mắc cho học sinh. Trong bức ảnh, cô giáo mặc áo phao dày kín người, bên cạnh còn đặt thiết bị sưởi nhằm chống rét khi phải ngồi ngoài trời trong thời gian dài. Câu chuyện càng đáng bàn luận hơn khi trong những ngày gần đây, Trung Quốc đang trải qua đợt rét đậm kéo dài, với nền nhiệt tại nhiều địa phương giảm sâu, cảm giác lạnh buốt bao trùm từ trong nhà ra ngoài trời.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, kéo theo hàng loạt bình luận và ý kiến bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự chú ý, chia sẻ lại câu chuyện và đưa ra những góc nhìn khác nhau xoay quanh hình ảnh được lan truyền.

Giữa khung cảnh lạnh giá, bức ảnh này khiến nhiều người khó hiểu. (Ảnh: Sohu)

Không ít người bày tỏ sự tò mò và thắc mắc về lý do vì sao cô giáo lại phải kê bàn ngồi ở hành lang trong điều kiện thời tiết giá rét như vậy, thay vì giảng dạy hoặc hỗ trợ học sinh trong phòng học kín.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 26/1, nhiều người đã liên hệ với Phòng Giáo vụ của nhà trường. Nhân viên tại đây cho biết sẽ tiếp nhận thông tin và phản ánh sự việc lên lãnh đạo nhà trường để có hướng xử lý phù hợp.

Ngoài ra, trong phần bình luận, nhiều tài khoản tự nhận là học sinh Trường THPT Thiết Nhất cho rằng việc giáo viên ngồi ở hành lang không phải là yêu cầu bắt buộc của nhà trường. Một cựu học sinh của trường cho biết: “Bức ảnh này thực chất là do một phụ huynh đăng lên mạng xã hội để bày tỏ sự tri ân đối với giáo viên”. Theo người này, giáo viên chỉ đơn giản ngồi bên ngoài lớp học để tiện theo dõi kỷ luật trong thời điểm các em học sinh tự học trong lớp, những học sinh có thắc mắc có thể trực tiếp ra ngoài trao đổi, hỏi bài với thầy cô.

Nhiều người đã đặt dấu hỏi về lý do đằng sau quyết định này. (Ảnh: Sohu)

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, hình ảnh cô giáo ngồi ở hành lang giữa thời tiết rét buốt vẫn khiến không ít người phải dừng lại suy nghĩ. Bởi phía sau bức ảnh gây tranh cãi ấy không chỉ là câu chuyện đúng sai, mà còn là một lát cắt rất thật về sự tận tâm âm thầm của người làm nghề giáo. Trong những ngày đông giá lạnh, khoảnh khắc giản dị này bỗng trở thành lý do khiến cộng đồng mạng nhắc lại một điều quen mà dễ quên: đôi khi, sự quan tâm lớn nhất lại đến từ những hành động rất nhỏ.

Theo Sohu