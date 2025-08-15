Đi ngủ nhớ để điện thoại ở chế độ này, vừa giảm bức xạ lại ngủ ngon hơn

Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, điện thoại di động phát ra bức xạ, và bức xạ có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, bức xạ phát ra từ điện thoại của bạn không được coi là nguy hiểm.

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cũng cho rằng bức xạ phát ra từ điện thoại di động, được gọi là bức xạ tần số vô tuyến, không ion hóa, nghĩa là nó không gây tổn thương ADN. Hơn nữa, nó không phải là nguồn bức xạ duy nhất trong cuộc sống hàng ngày, bởi bức xạ tần số vô tuyến còn được phát ra từ tín hiệu radio và TV, lò vi sóng và Wi-Fi,...

Các cuộc nghiên cứu lớn đã được thực hiện để tìm kiếm bằng chứng cho thấy có mối quan hệ giữa điện thoại di động và ung thư, nhưng không có phân tích nào có thể đưa ra khẳng định chắc chắn. Hiện tại, không có bất kỳ lý do nào để tin rằng điện thoại di động gây ra ung thư.

Dù vậy, nếu quá lo lắng về bức xạ từ điện thoại, bạn có thể bật Chế độ Máy bay (Airplane Mode). Theo trang EducateEMF, Chế độ trên máy bay sẽ giảm bức xạ tần số vô tuyến phát ra từ thiết bị di động bằng cách vô hiệu sóng di động, kết nối WiFi và Bluetooth.

Trong trường hợp do công việc bắt buộc hay sợ để lỡ mất những cuộc gọi, tin nhắn quan trọng, bạn có thể đặt chiếc điện thoại của mình cách một khoảng so với giường ngủ. Khi đó bạn có thể tránh được những tác hại của sóng điện thoại nhưng vẫn không bỏ lỡ bất kì thông báo quan trọng nào.

Đặt điện thoại cách người bao xa để bức xạ giảm thấp nhất?

Bức xạ của điện thoại di động liên quan trực tiếp đến tín hiệu của điện thoại di động. Nói chung nếu tín hiệu điện thoại di động mạnh thì bức xạ sẽ nhỏ, nếu tín hiệu điện thoại di động yếu thì bức xạ lớn. Về vấn đề này, nếu bạn muốn giảm bức xạ điện thoại di động, hãy cố gắng duy trì khoảng cách.

Giáo sư Zhang Guogang từ Trường Khoa học Đời sống của Đại học Sư phạm Thiên Tân đã tiến hành một thí nghiệm:

Do cần phải loại trừ ảnh hưởng của bức xạ điện từ của chính Trái đất, lượng bức xạ của môi trường thí nghiệm được đo là 0,3 milligauss trước khi thí nghiệm. Sau đó lượng bức xạ của cùng một điện thoại di động được kiểm tra ở các khoảng cách khác nhau.

- Cách điện thoại 5cm = 1 milligauss

- Cách điện thoại di động 10cm = 0,5 milligauss

- Cách điện thoại di động 15cm = 0,3 milligauss

Nói cách khác, sau khi trừ đi 0,3 milligauss bức xạ môi trường, giá trị bức xạ về cơ bản bằng 0 khi điện thoại di động được đặt cách bạn 15cm. Vì thế chúng ta càng ở xa điện thoại di động, nguồn bức xạ, giá trị bức xạ càng nhỏ hoặc thậm chí là bức xạ bằng không.

Những nguy hiểm khác khi ngủ cạnh điện thoại

Dù bạn không cần quá lo lắng về việc mắc bệnh ung thư khi ngủ cạnh điện thoại di động, nhưng không thiếu bằng chứng liên quan đến việc sử dụng điện thoại vào ban đêm với giấc ngủ kém hơn.

Theo đó, việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Điều này là do sự kết hợp giữa ánh sáng xanh ức chế melatonin và nội dung kích thích mà chúng ta xem được.

Một trường hợp khác nếu bạn ngủ và để điện thoại bên cạnh cũng gây ra nhiều vấn đề, đó là tiếng ồn. Một tiếng bíp hoặc âm thanh khác phát ra từ điện thoại di động là đủ để đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, hơn 61% số người trả lời khảo sát cho biết họ ngủ không ngon giấc, và có một mối liên quan rõ rệt giữa những người nghiện điện thoại thông minh với những người cho biết họ ngủ không ngon giấc. Gần 69% số người có thói quen nghiện điện thoại cho biết họ rất khó ngủ, so với 57% những người có sử dụng nhưng không đến mức nghiện điện thoại.

Dù bằng cách nào, thời gian ngủ cũng đã bị gián đoạn, làm giảm chất lượng giấc ngủ. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào tháng 10 năm 2018 trên ‌PLOS One‌, bạn có thể sẽ ngủ ít hơn so với khi không có điện thoại trong phòng trung bình khoảng 48 phút.

Vì vậy để bảo vệ giấc ngủ, cơ chế giúp cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng để làm việc và học tập, các chuyên gia khuyên bạn nên có "giờ giới nghiêm" trong phòng ngủ. Đó là một giờ trước khi ngủ, hãy tránh xa hoặc tắt tất cả các thiết bị công nghệ, theo CNN.