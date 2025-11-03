Đi họp lớp, người đàn ông đóng 1,8 triệu rồi xin về sớm: Hành động của bạn cũ sau đó khiến anh chết lặng

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều rẽ sang một hướng riêng: người làm chủ, người công chức, người đi nước ngoài. Vì vậy, buổi họp lớp sau nhiều năm bỗng trở thành dịp hiếm hoi để những kỷ niệm thời học trò ùa về. Với Tiểu Trương, đó còn là một trong những niềm vui nhỏ nhoi giữa chuỗi ngày cơm áo gạo tiền.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn, Tiểu Trương sau khi tốt nghiệp đại học đã lập tức đi làm. Nhưng môi trường cạnh tranh khốc liệt khiến vị trí của anh nhiều năm vẫn giậm chân tại chỗ, mức lương chỉ hơn 3.000 tệ (hơn 11 triệu đồng) mỗi tháng, chỉ vừa đủ để xoay sở qua ngày.

Khi nghe lớp trưởng gọi điện rủ họp lớp, anh gật đầu ngay, không chút do dự. Dù chẳng dư dả gì, Tiểu Trương vẫn nghĩ: "Lâu rồi mới gặp lại mọi người, ít nhất cũng nên góp mặt cho vui".

Ảnh minh hoạ.

Ngày họp lớp, anh đến đúng giờ. Các bạn học năm xưa giờ ai cũng thành đạt, ăn mặc sang trọng, nói năng tự tin. Tiểu Trương có thoáng chút tủi thân, nhưng vẫn vui vẻ bắt chuyện, chúc mừng thành công của từng người. Không khí bữa tiệc nhanh chóng trở nên rộn ràng, ai cũng nói cười, cụng ly, kể lại những kỷ niệm thời đi học.

Giữa lúc vui, điện thoại Tiểu Trương bỗng đổ chuông. Đầu dây bên kia là tin khẩn: con anh phải nhập viện phẫu thuật gấp. Anh vội vàng xin phép rời bàn, rút ví đưa cho lớp trưởng 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) phần tiền chia hóa đơn của mình, rồi tất tả ra về.

Ảnh minh hoạ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng nhìn con nằm trên giường bệnh, Tiểu Trương lại rơi vào vòng xoáy lo toan. Tiền viện phí, thuốc men, sinh hoạt… tất cả như ngọn núi đang đè lên vai. Trong lúc bất lực, anh cầm điện thoại định xem chút tin tức thì thấy một tin nhắn ngân hàng: " Tài khoản của bạn vừa nhận được 30.000 tệ (hơn 110 triệu đồng)".

Anh sững người. Dòng chữ bên dưới ghi rõ: "Tiểu Trương, số tiền này là do các bạn học cùng lớp quyên góp. Ai cũng biết con bạn đang ốm và bạn đã quá vất vả rồi. Mong bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Đọc đến đó, Tiểu Trương nghẹn ngào không nói nên lời. Tiền đôi khi khiến con người xa cách, nhưng cũng có thể là sợi dây gắn kết đầy nhân văn nếu được trao đi đúng lúc, đúng cách. Trong thế giới vật chất ngày càng thực dụng, lòng tốt và sự sẻ chia vẫn là "đơn vị tiền tệ" không bao giờ mất giá.

Theo Baidu