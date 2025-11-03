Giá bạc ổn định trên 51 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay đi ngang, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.921.000 đồng/lượng (bán ra). Sự hồi phục vào cuối tuần đã giúp giá bạc tăng nhẹ 0,5% trong vòng 1 tuần qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg ổn định, có giá 49.679.876 đồng/thỏi (mua vào) và 51.226.539 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:22 ngày 3/11.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 48,8 USD/ounce.

Giá bạc giữ trên 48 USD/ounce nhờ sự biến động thị trường gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Cổ phiếu toàn cầu đã trải qua những biến động mạnh trong tuần trước trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI, trong khi đợt cắt giảm lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang và cuộc họp giữa Mỹ-Trung không mang lại nhiều hỗ trợ mới.

Fed đã thực hiện một đợt cắt giảm một phần tư điểm được mong đợi rộng rãi vào đầu tuần trước, mặc dù Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo rằng không có đợt cắt giảm nào nữa vào tháng 12 là chắc chắn.

Cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kết thúc với một số nhượng bộ thương mại từ cả hai bên, nhưng không có diễn biến lớn nào khiến thị trường ngạc nhiên. Trong khi đó, giá thuê bạc tại London đã giảm từ mức cao kỷ lục, cho thấy thanh khoản thị trường được cải thiện.



Theo chuyên gia Christopher Lewis (FX Empire), 48 USD/ounce tiếp tục là “điểm nghẽn kỹ thuật” của thị trường. Nếu không trụ vững được, bạc có thể lùi về vùng 47 USD/ounce, thậm chí giảm sâu xuống quanh 42 USD/ounce – mức được xem là vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo.

Lewis phân tích, khối lượng giao dịch tăng mạnh khi giá tiệm cận đỉnh, sau đó cùng sụt giảm với giá – đây là tín hiệu cổ điển cho thấy thị trường đang suy yếu về động lực tăng. Ông cho rằng, tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đã bắt đầu lung lay sau giai đoạn hưng phấn đầu cơ kéo dài từ giữa tháng 10.