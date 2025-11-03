Bố chồng đi họp lớp về muộn, mẹ chồng lục tìm thấy 1 thứ liền hét lên đòi ly hôn

*Dưới đây là tâm sự của cô Chương - Một nàng dâu ở Nam Ninh (Trung Quốc), về đêm định mệnh khiến cả gia đình mất ăn mất ngủ.

Hôm đó, đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya mà bố chồng tôi vẫn chưa về. Mẹ chồng ngồi bất động trên ghế sofa, cầm điện thoại trong tay, mắt dán vào màn hình với vẻ lo lắng không giấu nổi. Bà đã gọi cho ông cả chục cuộc, chỉ nhận được một tin nhắn vỏn vẹn: “Tôi đang trên đường về”.

Hơn 12 giờ, tiếng mở cửa vang lên. Bố chồng tôi bước vào, áo sơ mi nhăn nhúm, hơi men phảng phất quanh người. Ông vừa cười vừa nói: “Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ, nói chuyện vui quá nên hơi muộn. Mọi người toàn nhắc chuyện xưa”.

Nhưng mẹ chồng không đáp. Bà im lặng, cầm lấy chiếc điện thoại của ông. Chỉ vài giây lướt qua, gương mặt bà bỗng tối sầm lại. Mắt bà dừng ở một tin nhắn ngắn ngủi: “Cảm ơn ông vì bữa tiệc ngày hôm nay”.

Chỉ 1 tin nhắn đơn giản, nhưng đủ khiến không khí trong nhà lạnh ngắt.

Ảnh minh họa

“Ông lại là người trả tiền hôm nay đúng không?” - Giọng mẹ run lên.

Bố chồng tôi im lặng. Sự im lặng đó nói lên tất cả. Bà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng vào phòng.

Ngày hôm sau, trong lúc giặt đồ, bà tìm thấy tờ hóa đơn trong túi áo của ông. Con số 17.000 NDT (khoảng 59 triệu đồng) khiến bà sửng sốt, gọi chồng và các con vào, họp gia đình.

Mẹ đặt tờ hóa đơn lên bàn, hét lên: “17.000 NDT? Gia đình này có giàu sang gì đâu mà ông tiêu xài như vậy? Tôi tằn tiện từng đồng, còn ông vung tay chỉ vì chút sĩ diện hão!”.

Bố chồng cúi đầu. Ông giải thích rằng hôm đó bạn bè cũ đều tụ họp, ai cũng nhắc lại thời thanh xuân sôi nổi, khen ông vẫn phong độ, hào sảng như xưa. Ông không muốn mất mặt, cũng không muốn bị coi là keo kiệt, nên đã chủ động thanh toán toàn bộ hóa đơn.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên. Trước đó, bố chồng tôi cũng nhiều lần mời bạn bè ăn uống, mỗi lần đều tiêu tốn không ít tiền, có khi mất cả tháng lương. Mẹ chồng khuyên can nhiều lần, nhưng ông vẫn chẳng đổi thay. Bà hiểu rõ, những người bạn kia đâu thật sự coi trọng ông. Họ chỉ biết rằng, mỗi lần tụ tập sẽ có người “bao trọn bàn”, và người ấy luôn là ông.

Lần này, giọt nước đã tràn ly.

Mẹ chồng nghẹn ngào: “Ông có bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Tôi nhịn từng bữa, chắt chiu từng đồng, chỉ mong lo đủ cho nhà cửa, con cái. Còn ông, hết lần này đến lần khác tiêu tiền vô nghĩa chỉ để đổi lấy vài lời khen. Nếu ông cứ tiếp tục như vậy… thì chúng ta ly hôn đi”.

Câu nói ấy khiến cả căn nhà lặng đi. Tôi nhìn thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt bố chồng. Ông không phải người xấu. Ông chỉ là một người đã quá quen với việc được bạn bè tung hô, quen với cảm giác được người khác nể trọng. Nhưng ông không nhận ra rằng, những lời tán dương kia chẳng thể đổi lấy bình yên trong gia đình.

Sau hôm đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Mẹ chồng không còn nói chuyện với ông, chỉ lặng lẽ làm việc nhà rồi vào phòng. Bố chồng cũng ít ra ngoài hơn, đôi khi ngồi trầm ngâm hàng giờ mà không nói lời nào. Tôi biết ông đang hối hận, nhưng lòng tự trọng khiến ông không dám mở lời trước.

Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ vì tiền bạc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi họp lớp cũng có thể trở thành “giọt nước cuối cùng” như thế.

Câu chuyện ấy khiến tôi thấm thía một điều: Đừng vì sĩ diện mà đánh mất hạnh phúc thật sự. Một người đàn ông bản lĩnh không phải là người dám vung tiền để người khác ngưỡng mộ, mà là người biết giữ gìn mái ấm của mình.

Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng niềm tin khi đã vỡ thì rất khó hàn gắn.

Theo Toutiao