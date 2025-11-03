Chồng tử vong vì nhồi máu cơ tim, vợ yêu cầu chi trả 600 triệu tiền bảo hiểm thì bị từ chối vì từng điều trị tăng huyết áp

Theo hồ sơ, tháng 11/2023, vợ chồng bà Đỗ Thị H. và ông Trương Minh T vay 600 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP L theo hợp đồng hạn mức tín dụng 11 tháng, có thế chấp quyền sử dụng đất. Cùng thời điểm, ông T tham gia bảo hiểm tín dụng của Tổng công ty cổ phần B – sản phẩm dành cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng. Giấy chứng nhận bảo hiểm ghi rõ số tiền bảo hiểm 600 triệu đồng, thời hạn từ 2/11/2023 đến 2/10/2024, người thụ hưởng đầu tiên là Ngân hàng L.

Tháng 3/2024, ông T tử vong do nhồi máu cơ tim. Gia đình nộp hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm nhưng bị từ chối với lý do "khai báo không trung thực về tình trạng sức khỏe", vì trước đó ông T có điều trị huyết áp tại trạm y tế xã. Không đồng ý, bà Đỗ Thị H. khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ chi trả.

TAND huyện Tràng Định (nay là TAND khu vực 2 – Lạng Sơn) xét xử sơ thẩm vào tháng 5/2025 đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Tổng công ty cổ phần B chi trả 600 triệu đồng cho Ngân hàng L – đơn vị thụ hưởng quyền bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên phúc thẩm ngày 18/9/2025, TAND tỉnh Lạng Sơn nhận định hợp đồng bảo hiểm không có điều khoản loại trừ trường hợp tử vong do nhồi máu cơ tim. Việc ông T uống thuốc huyết áp theo đơn của trạm y tế không đồng nghĩa với "đang điều trị bệnh liên tục trong vòng 2 tuần gần đây" theo quy định trong hồ sơ bảo hiểm. Ngoài ra, ông T không thuộc nhóm bệnh hoặc tình trạng bị loại trừ (như tâm thần, HIV, ung thư, thương tật vĩnh viễn...). Do đó, lý do từ chối chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm là không có căn cứ.

Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của Tổng công ty cổ phần B, giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc doanh nghiệp bảo hiểm chi trả 600 triệu đồng cho Ngân hàng L, đồng thời chịu án phí phúc thẩm 300.000 đồng. Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, trong các hợp đồng bảo hiểm tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ có thể từ chối chi trả khi có căn cứ rõ ràng về hành vi gian dối hoặc điều khoản loại trừ cụ thể. Trường hợp điều khoản không quy định rõ hoặc khách hàng không vi phạm nghĩa vụ kê khai, quyền lợi bảo hiểm vẫn phải được đảm bảo.

Thu Thủy