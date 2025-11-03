Vì sao lãi suất tiết kiệm tăng trở lại?

Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động

Từ đầu tháng 10/2025, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục xu hướng tăng, với hàng loạt ngân hàng thương mại điều chỉnh biểu lãi suất theo hướng cộng thêm ở nhiều kỳ hạn.

Bac A Bank là ngân hàng tăng mạnh nhất khi ba lần điều chỉnh chỉ trong chưa đầy một tháng. Sau ba đợt tăng liên tiếp, lãi suất huy động tại ngân hàng này đã tăng thêm 0,45–0,65 điểm %/năm, đưa mức cao nhất lên tới 6,5%/năm.

SHB tăng lãi suất tiền gửi online sau gần 8 tháng giữ nguyên, với mức tăng cao nhất 0,6 điểm %. Cụ thể, kỳ hạn 1–2 tháng lên 4,1%/năm, 3 tháng 4,15%/năm, 4–5 tháng 4,25%/năm, 6 tháng 5,2%/năm, 7–11 tháng 5,3%/năm, 12 tháng 5,4%/năm, và 13–24 tháng 5,6%/năm.

Một ngân hàng lớn khác là VPBank cũng đã tăng 0,3 điểm % cho kỳ hạn gửi 1–11 tháng.

HDBank tăng 0,2 điểm %/năm cho các kỳ hạn ngắn 1–5 tháng, nâng lãi suất cao nhất nhóm kỳ hạn này lên 4,15%/năm.

VCBNeo cũng đã tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn từ ngày 10/10. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh thêm 0,3 %/năm, lên 5,9%/năm. Kỳ hạn 12 tháng cũng được nâng tương tự, lên mức 5,8%/năm. Nhóm kỳ hạn dài từ 13 đến 60 tháng đồng loạt tăng thêm 0,25%/năm, được niêm yết ở mức 5,8%/năm.

NCB tăng thêm 0,1 điểm %/năm cho toàn bộ kỳ hạn 1–36 tháng, trong đó mức cao nhất đạt 5,7%/năm. GPBank cũng nâng lãi suất các kỳ hạn từ 6–36 tháng thêm 0,1 điểm %.

Trên thị trường lãi suất huy động, dù không chính thức tăng lãi suất nhưng một số ngân hàng, trong đó có cả ngân hàng Big4, đã tung ra các chương trình ưu đãi bằng cách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, hoặc tặng mã dự thưởng chương trình bốc thăm trúng thưởng khi gửi tiết kiệm.

MB sau khi kết thúc chương trình tặng thêm 0,8%/năm tiếp tục triển khai gói hội viên MB, cộng thêm tối đa 0,5%/năm cho tiền gửi trực tuyến. Techcombank cộng thêm tối đa 1%/năm cho khách hàng Priority hoặc Private. Trong khi đó, Vietcombank tặng điểm thưởng VCB Loyalty tương đương 0,1% giá trị tiền gửi cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy.

Vì sao lãi suất huy động tăng trở lại?

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Thực tế, nhiều ngân hàng lớn ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm như VPBank, ACB, SHB, MB,... Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Chứng khoán KB cho biết, tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9/2025 tăng trưởng 13,4% – mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tăng trưởng huy động đạt 9,7%, tạo ra chênh lệch đáng kể so với mức tăng mạnh của tín dụng. Với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định.Tuy nhiên, một số ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 9 tháng đầu năm, điều này có thể tạo áp lực lên lãi suất huy động.

Chứng khoán Vietcombank cũng dự báo dư địa giảm lãi suất huy động sẽ bị hạn chế trong thời gian tới; thay vào đó có xu hướng tăng nhẹ trở lạ do ba yếu tố: Thứ nhất, tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi NHNN nới chỉ tiêu, buộc các ngân hàng – đặc biệt nhóm NHTM cổ phần – phải đẩy mạnh huy động vốn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt thanh khoản cục bộ; Thứ hai, áp lực tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu. Và thứ ba là thị trường bất động sản và tài sản tài chính tăng nóng làm gia tăng nhu cầutín dụng rủi ro, tạo động lực gián tiếp cho việc điều chỉnh lãi suất huy động lên mức hợp lý để kiểm soát dòng vốn.

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống (year to date) đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9 năm trước, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.