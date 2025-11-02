Đi họp lớp, hoa khôi bất ngờ hỏi vay 1,8 tỷ: Cả bàn bỏ về, chỉ mình tôi đồng ý và lời nói sau đó khiến tôi đơ người

Mười năm sau ngày tốt nghiệp, nhóm chat cũ của lớp bỗng rộn ràng trở lại khi Lâm Nhã – cô lớp trưởng kiêm hoa khôi năm xưa gửi tin nhắn: "Tuần sau chúng ta họp lớp nhé! Về thăm trường và ôn kỷ niệm, cũng đã 10 năm rồi còn gì".

Nhận được thông báo, cả lớp lập tức đồng ý. Người hẹn đặt vé, người khoe váy áo, ai cũng háo hức vì đã lâu không gặp.

Ngày hẹn, hơn hai chục gương mặt quen thuộc tụ họp trong một nhà hàng gần trường cũ. Ban đầu, mọi người vui vẻ, nhắc chuyện ký túc, giảng viên khó tính và những kỷ niệm ngày xưa. Nhưng chẳng mấy chốc, câu chuyện chuyển hướng từ "ngày ấy vui thế nào" sang "bây giờ kiếm được bao nhiêu".

Người làm giám đốc, người đầu tư bất động sản, người đã khởi nghiệp thành công – ai cũng cố nói sao cho mình "ổn áp" nhất. Giữa lúc ấy, Lâm Nhã bỗng đặt ly rượu xuống, cười nhẹ và ngại ngùng nói: "Thật ra dạo này công ty mình gặp chút khó khăn, đang cần xoay 500.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Không biết các bạn có thể giúp mình được không?"

Hoa khôi của lớp ngỏ ý muốn vay tiền bạn cũ. (Ảnh minh hoạ)

Lời vừa dứt, không khí trở nên lặng như tờ. Những người vừa khoe có thu nhập ổn định phút trước giờ đồng loạt né ánh nhìn. Người nói phải trả học phí cho con, người than đầu tư thua lỗ, người bận phải ra ngoài nghe điện thoại gấp. Chỉ 5 phút sau, bàn tiệc gần như trống trơn.

Chỉ còn lại tôi và Lâm Nhã. Cô cười gượng, nói nhỏ: "Chắc mình hơi đường đột quá, làm mọi người sợ". Đồng cảm với bạn cũ, tôi quyết định đi rút 30.000 tệ (hơn 110 triệu đồng), đưa cho cô ấy và nói: "Không nhiều, nhưng hy vọng có thể giúp cậu vượt qua tạm thời".

Lâm Nhã nhìn tôi sững sờ, rồi bất ngờ bật khóc. Nhưng không phải vì cảm động, mà vì một chuyện hoàn toàn khác.

Cô vội vàng trả lại tiền cho tôi và giải thích rằng mọi chuyện chỉ là một bài kiểm tra nhỏ. Lâm Nhã muốn thử xem, sau mười năm xa cách, còn ai trong lớp sẵn lòng dang tay giúp đỡ khi bạn bè gặp khó. Không ngờ kết quả lại khiến cô thất vọng đến vậy.

Thực tế của buổi họp lớp khiến cô vô cùng thất vọng. (Ảnh minh hoạ)

Thật ra, công ty của Lâm Nhã không hề gặp khủng hoảng như cô nói. Ngược lại, việc kinh doanh đang phát triển mạnh, họ còn chuẩn bị mở thêm chi nhánh mới. Ngoài việc ôn lại kỷ niệm cũ, lý do thật sự khiến cô tổ chức buổi họp lớp chính là để tìm một người bạn đáng tin cậy trong số các bạn học cũ có thể cùng cô đảm nhiệm vị trí quản lý chi nhánh sắp khai trương.

Khi nhìn quanh, người duy nhất còn ở lại đến cuối cùng chỉ có tôi. Lâm Nhã mỉm cười, nói rằng đó chính là câu trả lời mà cô tìm kiếm. Rồi cô rủ tôi cùng tham gia một dự án lớn – món quà không ngờ đến từ một buổi họp mặt tưởng chừng bình thường. Và tôi, vẫn còn ngỡ ngàng, đã mỉm cười gật đầu đồng ý.

Trong những buổi họp lớp hay cuộc gặp gỡ xã giao, người ta dễ khoe mẽ thành công, nhưng khi đồng tiền được nhắc tới, nhiều mối quan hệ bỗng trở nên xa lạ. Đôi khi, không cần đến hàng trăm triệu, mà chỉ một hành động nhỏ, một sự sẵn lòng giúp đỡ cũng đủ để "định giá" lòng tin. Và trong thế giới nơi mọi thứ đều có thể quy ra tiền, sự chân thành lại là tài sản hiếm hoi không thể mua được.