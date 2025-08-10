Đi công tác 5 ngày, người đàn ông trở về nhà mở cửa thấy cảnh tượng "lạnh hết sống lưng"

Mới đây, trên Threads, một tài khoản đã đăng tải bức ảnh tưởng chừng hết sức bình thường, chỉ đơn thuần chụp góc nhỏ trong phòng ngủ nhưng lại nhanh chóng hút hơn 300.000 lượt xem. Điều khiến dân mạng chú ý nằm ở dòng chú thích của chủ bài đăng: "5 ngày đi công tác, về nhà thấy cảnh này, lạnh hết sống lưng". Hóa ra, bức ảnh đã ghi lại cảnh điều hòa trong phòng ngủ vẫn bật liên tục suốt 5 ngày gia chủ vắng nhà. Không ngoa khi nói rằng bức ảnh này "toát ra mùi tiền", vì nó báo trước cho gia chủ hoá đơn điện sắp tới sẽ đội lên chóng mặt.

Bức ảnh chụp phòng ngủ toát ra mùi tiền

Dưới phần bình luận, netizen rôm rả dự đoán hóa đơn điện của gia chủ sẽ tăng vùn vụt. Nhiều người còn đùa rằng chuyến công tác 5 ngày vừa rồi là để... kiếm tiền đóng tiền điện.

- "Tiền điện bằng 5 ngày đi công tác"

- "Tháng này tiền điện lên hơn giá Bitcon"

- "Lương 5 ngày công tác để đóng tiền điện"

- "Thế này nhận bill tiền điện chắc cũng lạnh"

- "Lạnh thiệt cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nha"

- "Cái này do không chịu kiểm tra, không chịu quay lại nhìn thì trách ai"

- "Gu thẩm mỹ nhà bác đẹp đó. Mong lời khen này giúp bác đỡ đau ví"

- "Nhìn ảnh tưởng có án mạng. Đọc bình luận xong mới biết vụ án 'giết' cái ví không dùng dao"

Bài học rút ra: Đừng quên kiểm tra thiết bị điện trước khi ra khỏi nhà

Dù hài hước nhưng câu chuyện 5 ngày bật điều hoà liên tục của cư dân Threads cũng đồng thời là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người về việc kiểm tra điều hòa cũng như các thiết bị điện tử trước khi ra khỏi nhà, đặc biệt là khi đi công tác hoặc du lịch dài ngày. Bởi, hóa đơn điện tăng cao chỉ là một phần, điều đáng lo hơn chính là nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.

Dưới đây là một số lưu ý giúp bạn an tâm hơn khi vắng nhà:

1. Tắt hoàn toàn các thiết bị tiêu tốn nhiều điện

Điều hòa, bình nóng lạnh, máy sưởi, máy lọc không khí... nếu để chạy liên tục khi không có ai sử dụng vừa cực kỳ tốn điện, vừa làm giảm tuổi thọ máy. Trước khi đi xa, hãy tắt hẳn bằng công tắc hoặc cầu dao và rút phích cắm.

2. Rút nguồn các thiết bị điện tử

Tivi, máy tính, lò vi sóng, ấm đun siêu tốc... vẫn âm thầm tiêu thụ điện ở chế độ chờ. Ngoài tốn kém, việc cắm điện liên tục trong nhiều ngày cũng tiềm ẩn nguy cơ chập mạch nếu thời tiết nồm ẩm hoặc khi có sự cố điện lưới.

3. Kiểm tra hệ thống dây điện và ổ cắm

Tránh để quá nhiều thiết bị cắm chung một ổ hoặc dây điện bị xoắn, gập, trầy xước. Những chi tiết tưởng nhỏ này có thể trở thành nguyên nhân gây chập cháy.

4. Tắt đèn không cần thiết

Nếu muốn để lại ánh sáng phục vụ an ninh, hãy dùng đèn LED công suất thấp, tiết kiệm điện hoặc đèn hẹn giờ để hạn chế tiêu hao năng lượng.

5. Lập checklist trước khi rời nhà

Một danh sách nhỏ gồm các mục như: kiểm tra cửa, tắt gas, ngắt điện, khóa nước... sẽ giúp bạn rà soát kỹ lưỡng và yên tâm hơn trong suốt thời gian đi xa.