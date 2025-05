Đi chợ thấy tôm thẳng - tôm cong: Cao thủ ẩm thực chỉ chọn đúng một loại tinh hoa!

Tôm là loại hải sản phổ biến, giàu đạm và dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, khi đi chợ hay siêu thị, không ít người phân vân khi thấy tôm có con thì cong, con lại thẳng đơ. Liệu hình dạng này có liên quan đến độ tươi ngon hay không? Nên chọn tôm cong hay tôm thẳng để đảm bảo chất lượng tốt nhất?

Tôm cong hay tôm thẳng: Đâu là lựa chọn đúng?

Nhiều người tin rằng tôm thẳng là tôm còn sống hoặc vừa mới chết nên cơ thể chưa kịp co rút, còn tôm cong là đã chết từ lâu. Tuy nhiên, quan niệm này không hoàn toàn chính xác.

Trên thực tế, việc tôm cong hay thẳng sẽ phản ánh khá rõ tình trạng tươi hay ôi của tôm. Tôm tươi khi vừa chết thường có xu hướng cong mình lại. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể tôm do sự co rút của các cơ dọc sống lưng - tương tự như hiện tượng chuột rút. Khi nấu chín, tôm cũng sẽ cuộn tròn lại vì cơ thịt co lại dưới tác động của nhiệt. Do đó, khi đi chợ, nếu bạn thấy tôm thân cong nhẹ, mình săn chắc, vỏ còn óng ánh, đầu không bị tách rời thân - thì đó là dấu hiệu của tôm tươi.

Ngược lại, tôm thẳng đơ thường là tôm đã bị xử lý bằng hóa chất hoặc cấp đông lâu ngày, dẫn đến việc các cơ thịt bị phá vỡ, mất đi độ đàn hồi. Ngoài ra, nếu thấy tôm thân thẳng mà thịt nhũn, vỏ nhớt, màu sắc xỉn hoặc có mùi lạ thì tốt nhất không nên mua, vì đó có thể là tôm đã hư hoặc bị tẩm ướp để "làm mới".

Một số dấu hiệu nhận biết tôm tươi bạn nên biết

- Vỏ ngoài tôm còn nguyên vẹn, sáng bóng, không có mùi tanh hôi bất thường.

- Đầu và thân dính liền chắc chắn, không bị tách rời.

- Tôm có độ cong tự nhiên, thân săn, không mềm nhũn.

- Khi ấn vào, thịt có độ đàn hồi, không bị lõm.

- Phần chân tôm còn trong, không bị thâm đen hoặc rụng.

Tôm bị bơm tạp chất: Cách nhận diện và tránh mua nhầm

Một vấn đề đáng lo hiện nay là tôm bị bơm tạp chất như gelatin, agar hay nước để tăng trọng lượng. Những con tôm này thường có thân phình to bất thường, thịt nhão, vỏ trơn trượt, đầu tôm dễ bị bung ra.

Khi bóc vỏ, bạn có thể thấy một lớp gel trong suốt hoặc nước rỉ ra từ thân. Tôm bơm tạp chất không chỉ gian lận thương mại mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu ăn phải thường xuyên.

Mua tôm tươi rồi thì bảo quản sao cho đúng?

Sau khi mua được tôm tươi, cách bảo quản đúng cũng rất quan trọng để giữ được chất lượng và độ an toàn thực phẩm:

- Nếu dùng ngay trong ngày: Rửa sạch, để ráo rồi cho vào hộp kín, cất ngăn mát tủ lạnh. Nên sử dụng trong vòng 12 - 24 giờ.

- Nếu dùng sau vài ngày: Tôm cần được cấp đông. Bạn nên sơ chế (cắt bỏ đầu, rút chỉ lưng nếu cần), chia thành từng phần nhỏ vừa ăn rồi cho vào túi zip hoặc hộp kín, để vào ngăn đá.

- Mẹo nhỏ: Trước khi cấp đông, có thể trải tôm lên khay, cấp đông nhanh từng con một, sau đó mới gom lại vào túi để tránh dính chùm.

Khi cần dùng, bạn nên rã đông tôm từ từ bằng cách chuyển xuống ngăn mát tủ lạnh khoảng vài giờ, không nên ngâm nước nóng hoặc để ngoài nhiệt độ thường quá lâu vì sẽ làm thịt tôm bị bở, mất ngon.

Kết luận

Tôm cong không phải là xấu, ngược lại còn là dấu hiệu tốt nếu đi kèm các đặc điểm tươi ngon. Trong khi đó, tôm thẳng đơ lại có thể là tôm đã qua xử lý hoặc bảo quản không đúng cách. Hãy quan sát kỹ màu sắc, độ săn chắc và mùi của tôm để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Và đừng quên bảo quản đúng cách để giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình!

Tổng hợp