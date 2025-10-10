Đẹp lộng lẫy như nữ chính Genie, Make a Wish cũng chỉ thích mặc đồ tối giản

Không hề nói quá lời, Genie, Make a Wish đang là bộ phim Hàn Quốc được quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Phim có nội dung mới lạ, cực kỳ hài hước nhưng cũng cài cắm nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đặc biệt, bộ phim là một "bữa tiệc visual" thực sự khi sở hữu dàn diễn viên toàn mỹ nữ mỹ nam nổi tiếng, thậm chí đến cameo cũng là "tường thành nhan sắc" Song Hye Kyo.

Người gây choáng ngợp nhất về visual trong Genie, Make a Wish chính là nữ chính Suzy. Nữ diễn viên nổi tiếng với danh xưng "tình đầu quốc dân" với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Bước qua độ tuổi 30, Suzy càng thêm quyến rũ, sang trọng, mang lại cảm giác lộng lẫy trong từng khung hình.

Đẹp long lanh là vậy nhưng phong cách thời trang của Suzy lại không hề diêm dúa, cầu kỳ. Nữ diễn viên yêu thích các item đơn giản, rồi tạo nên những bộ cánh cuốn hút, lý tưởng để chị em tham khảo.

Bộ cánh trên rất phù hợp với mùa thu. Chiếc áo khoác cộc tay, dáng lửng được layer với áo quây bên trong giúp tạo sự kín đáo, nhưng vẫn tôn lên vòng eo thon gọn và nét quyến rũ của người mặc. Hiệu quả hack tuổi được nhân đôi khi Suzy kết hợp mẫu áo với quần jeans xanh. Ngoài ra, cô còn khéo léo tô điểm vòng cổ để tăng sự nổi bật, cá tính.

Áo blouse màu trắng và quần denim xanh ống suông là cặp bài trùng hoàn hảo. Hai item này tạo nên bộ cánh nữ tính, tao nhã và không kém phần trẻ trung. Sự xuất hiện của chiếc thắt lưng da đã nâng tầm vẻ sang trọng cho tổng thể. Ngoài ra, món phụ kiện này còn góp phần tôn dáng tối ưu.

Váy họa tiết hoa nhí nổi bật và tươi tắn, nhưng vẫn có sự tao nhã. Suzy đã tăng thêm nét dịu dàng và nữ tính cho diện mạo bằng cách khoác ngoài một chiếc cardigan. Mái tóc xõa uốn nhẹ bồng bềnh ăn nhập hoàn hảo với set trang phục nhẹ nhàng.

Bộ cánh trên sẽ không lỗi mốt cho tới tận mùa lạnh năm nay. Sự kết hợp giữa áo cardigan màu trắng và quần jeans xanh khá thú vị. Combo này không chỉ nữ tính, trẻ trung mà còn toát lên nét thanh lịch. Bằng cách chọn áo cardigan dáng lửng, vóc dáng của người diện sẽ có độ cao ráo mà không cần sơ vin.

Bộ cánh trên mang đúng tinh thần tối giản. Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng và quần ống suông màu be không chỉ tạo nên bộ cánh trẻ trung, tươi tắn mà còn đảm bảo nét thanh lịch cho người mặc. Sơ vin là cách đơn giản nhất để phát huy vẻ đẹp của bộ cánh. Túi xách màu trung tính nhấn nhá khăn họa tiết đã tăng sức hút cho bộ đồ, nhưng không làm mất đi sự hài hòa.

Trẻ trung, năng động là những ưu điểm của combo áo thun họa tiết và quần jeans xanh. Sự xuất hiện của áo cardigan mỏng giúp tăng vẻ nữ tính, dịu dàng cho bộ cánh. Trong khi đó, túi xách màu nâu tăng gấp bội vẻ sang trọng cho tổng thể.

Áo sơ mi trắng và quần jeans là sự kết hợp luôn đúng. Hai item này sẽ mang tới nét thanh lịch xen lẫn sự trẻ trung, bụi bặm. Với những tuyệt chiêu rất đơn giản như sơ vin, đi giày cao gót mũi nhọn và tô điểm áo len quàng vai, tổng thể bộ cánh trở nên sang chảnh hơn, đồng thời tôn dáng tối ưu.

Diện một bộ cánh toàn tông màu đen nhưng Suzy trông không hề "dừ". Sự kết hợp giữa áo sơ mi lụa và quần ống đứng, xuyệt tông màu đen đã tạo nên bộ cánh trang nhã, sang trọng. Những điểm nhấn như thắt lưng da, vòng cổ hay giày cao gót mũi nhọn giúp outfit thêm trẻ trung, hiện đại, bớt sự đơn điệu. Ngoài ra, Suzy còn gợi ý kiểu tóc hoàn hảo để áp dụng khi diện những bộ cánh tối giản, đó là tóc búi messy.

