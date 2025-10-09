Vì sao không nên rửa mặt buổi sáng?

Khi chuyên gia chỉ ra những sai lầm phổ biến trong việc rửa mặt, không ít người cảm thấy bất ngờ. Bạn sẽ lập tức thay đổi hay vẫn giữ thái độ hoài nghi? Dưới đây là những thói quen sai lầm khi rửa mặt mà chuyên gia đã tổng hợp, đồng thời giải thích nguyên nhân dưới góc độ khoa học và đưa ra các bí quyết chăm sóc da cơ bản mà ai cũng nên biết.

Thực tế, chỉ cần dùng đôi tay để rửa mặt là đủ. Việc sử dụng khăn rửa mặt không đem lại lợi ích gì cho cả làn da lẫn môi trường. Nếu cho rằng phải dùng khăn hoặc máy rửa mặt thì mới làm sạch được, điều đó chứng tỏ bạn chưa biết cách rửa mặt hoặc đã chọn sai sản phẩm làm sạch.

1. Buổi sáng có cần rửa mặt?

Theo khuyến nghị phổ biến, mỗi ngày nên rửa mặt 2 lần sáng và tối để giữ da sạch khỏe. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng không rửa mặt buổi sáng cũng có lợi .





Chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Angela Caglia là người ủng hộ mạnh mẽ việc không rửa mặt buổi sáng. Trên Instagram, cô còn khuyên mọi người nên bỏ thói quen này. Lý do là trong lúc ngủ, da sẽ tự tiết ra lipid tự nhiên có lợi, giúp duy trì độ ẩm, làm mềm da và củng cố hàng rào bảo vệ. Vậy tại sao vừa thức dậy đã vội loại bỏ lớp dầu tự nhiên này?

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với da khô hoặc da nhạy cảm vốn đã yếu ớt, dễ bị kích ứng. Sau khi rửa mặt, bạn lại phải phụ thuộc vào mỹ phẩm để bù đắp độ ẩm bị mất đi.

Tuy nhiên, với da dầu hoặc da dễ nổi mụn, tốt nhất vẫn nên rửa mặt sáng và tối bằng sản phẩm dịu nhẹ để ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông và vi khuẩn tích tụ. Ngoài ra, nếu tối hôm trước bạn dùng retinol hoặc acid mạnh, thì sáng hôm sau cần rửa nhẹ nhàng để loại bỏ dư lượng, tránh gây kích ứng.

2. Buổi tối nhất định phải tẩy trang

Các bác sĩ da liễu đều đồng tình rằng tẩy trang và làm sạch vào ban đêm là vô cùng quan trọng . Dầu tẩy trang là lựa chọn hàng đầu, nhưng với da dầu thì nên ưu tiên dạng kem thay vì dầu. Da nhạy cảm cần tránh sữa rửa mặt tạo bọt nhiều hoặc có mùi hương đậm, dễ gây kích ứng.

Nếu ban ngày bạn makeup nền dày hoặc dùng mỹ phẩm lâu trôi, buổi tối nên áp dụng double cleansing (tẩy trang 2 bước): đầu tiên dùng dầu/kem tẩy trang, sau đó rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Lưu ý không chà xát mạnh vùng mắt vì da ở đây rất mỏng manh. Ngoài ra, đừng quên vùng cổ và chân tóc – nếu bỏ qua, vi khuẩn dễ tích tụ và gây mụn.

3. Không rửa mặt bằng nước nóng

Tuyệt đối tránh rửa mặt bằng nước nóng, đặc biệt là khi đang tắm vì lúc này bạn thường không kiểm soát được nhiệt độ. Thay vào đó, hãy dùng nước ấm hoặc nước mát . Nước nóng, xông hơi hay sauna có thể làm khô da, thậm chí khiến mao mạch giãn nở, dễ gây vỡ mạch máu dưới da.

4. Thời gian rửa mặt ít nhất 60 giây

Nhiều người thường rửa quá nhanh, khiến bụi bẩn và mỹ phẩm không được làm sạch triệt để. Các chuyên gia khuyên rằng nên rửa mặt trong tối thiểu 60 giây , để sữa rửa mặt có thời gian phát huy hiệu quả. Bạn có thể bật hẹn giờ để tập thói quen này, đồng thời kết hợp massage nhẹ cho da mặt và cổ.

Sau đó, dùng khăn sạch có tính kháng khuẩn để lau khô bằng cách thấm nhẹ, thay vì để da khô tự nhiên – điều này giúp hạn chế tình trạng da bị khô căng.

5. Kết hợp tẩy tế bào chết

Tẩy da chết giúp loại bỏ lớp sừng cũ và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất. Nên thực hiện khoảng 2–3 lần/tuần , tùy thuộc tình trạng da. Nếu thấy da bị đỏ, căng tức hoặc châm chích, có thể bạn đã tẩy quá nhiều. Hãy tránh các loại scrub hạt to, dễ gây tổn thương vi mô. Thay vào đó, AHA hoặc BHA là lựa chọn an toàn hơn vì tác động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

6. Đừng quên toner và serum

Sau khi làm sạch hoặc tẩy da chết, hãy nhanh chóng dùng sản phẩm dưỡng để khôi phục pH và cân bằng hệ vi sinh da . Toner và serum chứa hyaluronic acid được ưa chuộng vì khả năng làm dịu, cấp ẩm, giúp da căng bóng và giảm nếp nhăn nhỏ.

7. Khóa ẩm bằng kem dưỡng

Bước cuối cùng không thể thiếu là kem dưỡng ẩm, giúp giữ da luôn khỏe mạnh, căng mướt. Nếu da bạn nhạy cảm hoặc muốn để da "nghỉ ngơi", có thể bỏ qua serum và thoa trực tiếp kem dưỡng sau khi rửa mặt.

+ Da dầu : chọn công thức nhẹ, không gây nhờn rít.

+ Da khô : ưu tiên kết cấu đặc, giàu dưỡng chất.

Tóm lại, rửa mặt tưởng chừng đơn giản nhưng lại có nhiều điều cần lưu ý. Làm sạch đúng cách sẽ giúp bạn duy trì làn da khỏe, đẹp và tránh lão hóa sớm.