Dê tái chanh Ninh Bình lọt top món ngon nhất thế giới

Trong kho tàng ẩm thực đất Việt, có những món ăn không chỉ làm nức lòng thực khách mà còn mang trong mình hồn cốt của núi sông, của văn hóa bản địa ngàn đời. Dê tái chanh là sự kết tinh của nghệ thuật chế biến tinh tế và nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. Những miếng thịt dê thái mỏng, săn chắc, thơm nồng mùi nắng gió núi đá, được “làm chín” bằng nước cốt chanh, thứ axit tự nhiên giúp giữ trọn hương vị nguyên bản.

Món dê tái chanh Ninh Bình được vinh danh ngon nhất thế giới.

Cùng với đó là vị cay nhẹ của ớt, thơm nồng của tỏi, thanh chát của lá chanh, thoảng hương tiêu, lẫn chút bùi bùi của hạt vừng. "Một bản giao hưởng" hương - sắc, vị được dàn dựng công phu, để rồi bừng nở nơi đầu lưỡi như một lời mời gọi không thể khước từ.

Món ăn này thường được thưởng thức cùng sung muối, chuối xanh ngâm giấm và nước tương đậm đà, tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy thăng hoa mà bất cứ ai từng nếm thử cũng khó lòng quên được.

Theo người dân vùng non nước Tràng An, chính lối chăn thả tự nhiên trên núi đá, nơi dê ăn cỏ dại và uống nước khe, đã tạo nên hương vị đặc trưng của thịt dê Ninh Bình, săn chắc, ngọt thịt, không tanh, và hoàn toàn khác biệt với dê nuôi công nghiệp. Từ nguyên liệu quý này, người Ninh Bình có thể biến tấu thành hàng chục món ăn hấp dẫn như dê nhúng mẻ, dê hấp, dê nướng đá, dê xào lăn, dê hầm thuốc bắc, lẩu dê, áp chảo, xào sả ớt... mỗi món lại mang một hương vị rất riêng, làm say lòng thực khách gần xa.

Taste Atlas - chuyên trang ẩm thực uy tín có trụ sở tại Croatia, được thành lập từ năm 2015, vốn nổi tiếng trong giới ẩm thực quốc tế bởi những bảng xếp hạng danh giá dựa trên đánh giá của các chuyên gia và giới phê bình.

Việc dê tái chanh lọt vào danh sách những món thịt dê ngon nhất thế giới do tạp chí này bình chọn không chỉ là niềm tự hào cho người dân Ninh Bình, mà còn là lời ngợi ca cho ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Những đàn dê chăn thả tự nhiên ở Ninh Bình.

Nhằm tôn vinh món ăn này và quảng bá sâu rộng bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương, Ninh Bình đã tổ chức hàng loạt sự kiện hấp dẫn như hội thi ẩm thực, hội thảo chuyên đề, và đặc biệt là chương trình “Tinh hoa ẩm thực miền cố đô”. Những chương trình này không chỉ thu hút các đầu bếp danh tiếng, chuyên gia ẩm thực, mà còn làm say lòng du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng tầm hình ảnh của Ninh Bình trên bản đồ du lịch và văn hóa thế giới.

Trong ba tháng đầu năm nay, du lịch Ninh Bình đã ghi nhận hơn 4,4 triệu lượt khách, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có hơn nửa triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 41%. Doanh thu từ du lịch đạt gần 4.700 tỷ đồng, tăng hơn 29% - những con số biết nói, minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của vùng đất cố đô, nơi thiên nhiên hùng vĩ gặp gỡ văn hóa ngàn năm, và nơi ẩm thực trở thành cầu nối diệu kỳ giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thế giới.