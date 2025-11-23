Đây là kẻ thù của mùi tanh: Ngâm cá vào, tanh mấy cũng biến mất, thịt mềm ngọt bất ngờ

Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp đạm dễ hấp thu, cùng nhiều axit béo và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, mùi tanh đặc trưng vẫn là lý do khiến nhiều người e dè khi chế biến tại nhà. Mùi này bắt nguồn từ hợp chất Trimethylamine (TMA) được hình thành khi cá bắt đầu phân hủy tự nhiên sau khi rời khỏi môi trường nước. Đây là một phản ứng thường thấy nên hầu hết các loại cá đều ít nhiều có mùi, đặc biệt là cá biển.

Theo Times Of India, để món ăn giữ được vị tươi ngon mà không còn mùi khó chịu, bạn có thể áp dụng các phương pháp khử tanh từ những nguyên liệu quen thuộc. Dưới đây là sáu cách phổ biến, dễ thực hiện và phù hợp cho nhiều loại cá khác nhau.

Rửa cá với muối và nghệ

Trong mọi căn bếp, muối và nghệ là hai nguyên liệu quen thuộc được dùng để làm sạch thực phẩm. Khi thoa muối lên cá và để khoảng 30 phút, lớp muối giúp loại bỏ phần nhớt bám trên bề mặt nhờ tính mài mòn nhẹ. Còn nghệ sẽ giúp át mùi tanh, đồng thời khiến thịt cá trông tươi hơn. Sau khi được xử lý bằng cách này, cá không chỉ giảm mùi mà còn dễ chế biến hơn ở các công đoạn tiếp theo.

Ngâm cá với nước chanh hoặc giấm

Chanh và giấm là những nguyên liệu có tính axit, thường được dùng để làm sạch và khử mùi trong nấu ăn. Khi bạn ngâm cá 10–15 phút trong nước cốt chanh hoặc giấm trắng pha loãng, axit sẽ phản ứng với TMA, giúp mùi tanh giảm đáng kể.

Ngoài ra, axit của chanh và giấm còn giúp bề mặt cá săn hơn, phù hợp để bạn làm các món chiên, nướng hoặc rim. Tuy nhiên, người nội trợ không nên ngâm quá lâu để tránh làm thịt cá bị bở.

Dùng bột đậu gà Bột đậu gà là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Ấn Độ và được nhiều gia đình sử dụng như một chất tẩy mùi tự nhiên. Khi pha bột với một ít nước rồi thoa lên cá, hỗn hợp sẽ hút bớt dầu thừa cũng như mùi tanh bám trên bề mặt. Chỉ cần để trong 10 phút và rửa lại bằng nước lạnh là cá sạch mùi rõ rệt. Phương pháp này phù hợp với cả cá nguyên con lẫn phi lê.

Ngâm cá trong sữa

Ngâm cá trong sữa 20–30 phút là một trong những cách khử mùi tanh đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Sữa có protein casein – chất có khả năng liên kết với TMA, giúp loại bỏ phần lớn mùi tanh. Sau khi ngâm, bạn chỉ cần thấm khô cá và chế biến như bình thường. Phương pháp này được nhiều đầu bếp áp dụng với các loại cá có mùi mạnh như cá thu, cá mòi hoặc cá trích để làm món chiên, nướng hoặc áp chảo.

Thoa hỗn hợp gừng – tỏi lên cá

Gừng và tỏi là hai loại gia vị phổ biến, có mùi thơm mạnh và tính kháng khuẩn. Khi giã nhuyễn gừng và tỏi rồi thoa lên cá trong khoảng 10–15 phút, hỗn hợp này sẽ giúp át mùi tanh và tạo hương vị dễ chịu hơn khi nấu. Cách này phù hợp với những món kho, hấp hoặc om. Ngoài khử mùi, gừng – tỏi cũng làm món cá trở nên đậm đà hơn.

Một số lưu ý khi khử mùi tanh

Bên cạnh việc áp dụng các mẹo trên, khâu chọn cá cũng đóng vai trò quan trọng. Cá tươi thường có mắt trong, mang đỏ và phần thịt đàn hồi; chính vì vậy, chọn cá tươi ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế mùi. Khi sơ chế, bạn cần loại bỏ sạch phần ruột, màng đen và máu tụ. Đây thường là những phần lưu giữ nhiều mùi nhất. Ngoài ra, bảo quản cá đúng cách trong tủ lạnh hoặc ngăn đông theo hướng dẫn cũng góp phần giữ được chất lượng và hạn chế mùi.