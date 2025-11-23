4 kiểu quần lỗi mốt, diện lên dìm dáng thê thảm, trông "phèn" cả con người

Quần là một trong những món đồ cơ bản nhưng cũng dễ khiến bạn "lạc nhịp" với xu hướng nếu chọn nhầm kiểu dáng hoặc chất liệu. Nhiều mẫu quần từng hot một thời nay đã trở nên lỗi mốt, khó phối đồ hoặc không tôn dáng, khiến tổng thể trang phục trông luộm thuộm. Việc chọn quần phù hợp không chỉ giúp bạn thanh lịch, sang trọng hơn mà còn mang lại sự thoải mái và tự tin trong mọi hoàn cảnh. Dưới đây là 4 kiểu quần mà bạn nên tránh mua trong mùa thu đông này.

1. Quần vải nylon

Quần vải nylon từng được ưa chuộng vì nhẹ, bền và dễ giặt. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của loại quần này là khi ra mồ hôi, các vết mồ hôi sẽ hiện rõ, gây mất thẩm mỹ và khó chịu. Không chỉ vậy, chất liệu nylon mỏng, trơn còn dễ gây cảm giác bóng nhờn và kém sang nếu mặc lâu.

Gợi ý thay thế: Nếu muốn một chiếc quần vải vừa nhẹ vừa thoải mái, hãy chọn các chất liệu cotton, linen hoặc vải tổng hợp cao cấp có khả năng thấm hút mồ hôi tốt. Những chất liệu này vừa mang lại cảm giác mát mẻ, vừa giữ phom quần ổn định, hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm đến dạo phố.

2. Quần bo gấu

Quần bo gấu là kiểu quần có phần ống ôm sát ở cổ chân, thường đi kèm với phần thân quần rộng hơn. Kiểu quần này từng hot nhưng hiện nay đã lỗi mốt và rất khó phối đồ. Khi kết hợp với áo rộng hoặc jacket dáng oversized, quần bo gấu dễ tạo cảm giác mất cân đối, phần trên rộng phần dưới lại bo khiến vóc dáng bị "lùn" đi.

Gợi ý thay thế: Nếu muốn mang hơi hướng thể thao hay cách điệu cho trang phục, bạn có thể chọn quần ống loe. Quần ống loe giúp kéo dài đôi chân, dễ phối với áo rộng hoặc crop top, đồng thời tạo cảm giác cân đối và thanh thoát hơn. Đây là lựa chọn hiện đại và sang trọng hơn hẳn quần bo gấu lỗi thời.

3. Quần skinny hoạ tiết

Quần skinny ôm sát vốn đã giảm độ phổ biến trong vài năm gần đây, bởi dáng ôm sát dễ lộ khuyết điểm cơ thể và khó phối với nhiều kiểu áo hiện đại. Khi cộng thêm họa tiết cầu kỳ, màu sắc rối mắt hoặc in nổi, quần càng trở nên quê kiểng, lỗi thời và khó mặc trong các set đồ sang trọng.

Gợi ý thay thế: Nếu thích quần họa tiết, hãy chọn dáng quần ống rộng với họa tiết nhẹ nhàng, tinh tế như nơ nhỏ, kẻ sọc mảnh hoặc chấm bi. Dáng ống rộng không chỉ thoải mái, dễ di chuyển mà còn tạo cảm giác hiện đại, hợp xu hướng, đồng thời giúp bạn phối đồ linh hoạt hơn với áo sơ mi, áo phông hay blazer.

4. Quần suông ống lửng

Quần suông ống lửng là kiểu quần có chiều dài ngang mắt cá hoặc cao hơn một chút, thường suông thẳng từ hông xuống. Nhược điểm của quần ống lửng là dễ làm ngắn chân, khiến vóc dáng trông thấp hơn so với thực tế, đặc biệt khi phối cùng giày thấp hoặc sneakers. Kiểu quần này cũng khó kết hợp với nhiều kiểu áo, vì phần trên và phần dưới dễ tạo cảm giác thiếu cân đối.

Gợi ý thay thế: Nếu muốn diện quần suông, hãy chọn quần suông có độ dài vừa phải, ngang mắt cá hoặc che gót giày. Chiều dài này giúp tôn dáng, dễ phối với giày cao gót hoặc sneaker, đồng thời giữ được sự thanh lịch và hiện đại.