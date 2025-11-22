4 loại cá được mệnh danh là "tứ quý ngư”: Bổ dưỡng ngang nhân sâm, không ăn tiếc cả đời

Trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là vùng biển, "tứ quý ngư" là cụm từ quen thuộc dùng để chỉ 4 loại cá ngon, giàu dinh dưỡng, được nhiều người sành ăn săn lùng. 4 loại cá này gồm cá chim, cá thu, cá nụ và cá đé, mỗi loại đều có những đặc điểm nổi bật và giá trị riêng.

1. Cá chim

Cá chim còn gọi là cá chim vàng anh, là loại cá đứng đầu trong "tứ quý ngư" nhờ thịt thơm, ngọt và béo, ít xương. Cá có thân dài, hơi dẹt, vảy óng ánh vàng, da mịn. Thịt cá săn chắc, nạc nhiều, khi chế biến hấp, kho hay nướng đều giữ được vị ngọt tự nhiên, không bị tanh. Đây là loại cá được các nhà hàng hải sản cao cấp ưa chuộng, giá dao động từ 150.000 - 350.000 đồng/kg tùy kích cỡ và mùa vụ. Cá chim thường xuất hiện trong các bữa tiệc sang trọng hoặc món ăn đặc sản của vùng biển.

2. Cá thu

Cá thu là loại cá có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều protein và omega-3, tốt cho tim mạch. Cá thu có thân thuôn dài, màu xanh ánh bạc, da bóng, thịt chắc và nhiều dầu, phù hợp với nhiều cách chế biến như kho tiêu, nướng, chiên hay làm gỏi. Tại Việt Nam, cá thu được đánh bắt nhiều ở các vùng biển miền Trung và miền Nam. Giá cá thu nhìn chung sẽ nằm trong khoảng 200.000 - 300.000 VNĐ/kg hoặc cao hơn. Đây là loại cá vừa bổ dưỡng vừa phổ biến trong bữa cơm gia đình, nhưng vẫn được coi là món hải sản đáng thử trong thực đơn hải sản cao cấp.

3. Cá nụ

Cá nụ (hay còn gọi là cá nhụ) là loại cá có kích thước vừa, thân tròn, da vàng óng hoặc bạc ánh sáng, thịt mềm, ngọt và ít xương. Cá nụ đặc biệt thơm ngon khi nấu canh hoặc hấp, giữ được hương vị tự nhiên của biển. Loài cá này ít phổ biến hơn cá chim hay cá thu nhưng lại được đánh giá cao bởi độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng. Giá cá nụ tươi dao động khoảng 280.000 đồng/kg, trong khi khô cá nục mặn có giá khoảng 300.000 đồng/kg. Cá nụ được biết đến với khả năng chế biến đa dạng, từ hấp, chiên đến kho hoặc nấu lẩu, thích hợp với những ai muốn thưởng thức hương vị biển nguyên bản.

4. Cá đé

Cá đé là loại cá béo, da vàng ánh kim, thân tròn và chắc thịt. Đây là loại cá giàu protein, omega-3 và các khoáng chất như canxi, photpho. Cá đé thường được dùng để nấu canh chua, kho hay hấp, thịt mềm, thơm và ngọt thanh. Giá cá đé dao động từ 400.000 - 450.000 đồng/kg, tuỳ thời điểm và có thể đắt hơn. Cá đé nổi bật nhờ thịt ngọt và ít xương.

