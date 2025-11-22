Cửa hàng UNIQLO nhuộm đỏ ưu đãi dịp cuối năm: Loạt TikToker đổ bộ, giỏ hàng không thể thiếu áo khoác chống tia UV PUFFTECH

Đúng 10 giờ sáng hôm qua (ngày 21/11), 30 cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc đã đồng loạt chào đón những lượt khách đầu tiên mua sắm nhân dịp Tuần Lễ Cảm Ơn. Bên trong cửa hàng, các khu vực sản phẩm khuyến mãi có hạn được trưng bảng đỏ cực kỳ bắt mắt.

Trước giờ mở cửa, khu vực phía bên ngoài cửa hàng đã có rất đông khách hàng chờ đợi. Ai cũng háo hức với chương trình ưu đãi lớn nhất năm của UNIQLO để tranh thủ mua sắm cho bản thân và gia đình. Những tấm biển đỏ với giá ưu đãi nổi bật đã thu hút nhiều khách hàng từ cái nhìn đầu tiên, và khu vực thanh toán thì luôn trong trạng thái tấp nập người qua lại.

Thành quả mua sắm tại Tuần Lễ Cảm Ơn của nhiều khách hàng là những túi đồ nặng trĩu tay!

Được tổ chức 2 lần mỗi năm, đây là dịp để thương hiệu Nhật Bản tri ân sự đồng hành, ủng hộ của khách hàng thông qua chương trình ưu đãi có hạn cực hấp dẫn dành cho những trang phục LifeWear được yêu thích nhất. Quả không khó để lý giải sức nóng tại các cửa hàng UNIQLO mỗi lần diễn ra Tuần Lễ Cảm Ơn, ngày thường đã tấp nập mà nay càng thêm sôi động! Loạt hot TikToker cũng tranh thủ "săn ưu đãi" tại các cửa hàng UNIQLO, và không quên khoe ngay "thành quả mua sắm" nặng trĩu tay để dân tình có thêm gợi ý mua sắm, phối đồ.

Lưu Thanh Xuân và Chây Xì Dách đều thích thú với mẫu áo gile PUFFTECH dáng crop thời thượng mới được bổ sung vào lineup năm nay. Đây cũng là lần đầu sản phẩm được áp dụng khuyến mãi có hạn trong suốt Tuần Lễ Cảm Ơn từ đây tới hết ngày 27/11, với giá chỉ 784K - quá hời cho một item thời thượng được rất nhiều KOL lăng xê!

Sản phẩm: PUFFTECH Áo Gi Lê Chần Bông Dáng Ngắn

Mức giá: 980K giảm còn 784K

Với gu thẩm mỹ nữ tính, sự lựa chọn của TikToker Nhan Khả Ái chính là chiếc áo kiểu vải rayon cổ mở với phom dáng rủ mềm mại đang sale còn 489K - siêu phẩm cho các cô nàng công sở, cùng với chiếc áo polo mini trẻ trung, năng động, phối style nào cũng hợp - đang sale còn 293K. Chỉ cần mix với quần suông hoặc quần jeans dáng rộng, thêm một đôi cao gót mũi hở là đủ xinh xắn cho ngày đi làm lẫn buổi dạo phố cuối tuần.

Chỉ với 489K, bạn có thể săn ngay chiếc áo khoác chống tia UV mà Alissa Hồ đang diện - item không thể thiếu của nhiều khách hàng Việt mỗi khi di chuyển ngoài đường. Không chỉ sở hữu tính năng xịn xò, chiếc áo này còn có kiểu dáng thanh lịch và bảng màu trẻ trung, thời trang và năng động - rất "được lòng" những bạn trẻ thích mặc đẹp.

Sản phẩm: AIRism Áo Hoodie Chống UV Kéo Khóa

Mức giá: 588K giảm còn 489K

Là thành viên mẫn cán của "hội di chuyển" với lịch trình quay chụp, sản xuất nội dung dày đặc, "bảo bối" của Huyybe chính là combo sản phẩm chống tia UV của UNIQLO. Tranh thủ Tuần Lễ Cảm Ơn, Huyybe đã "chốt đơn" sản phẩm DRY-EX Áo Hoodie Chống Tia UV Kéo Khoá đang được giảm còn 489K, cùng Găng Tay Chống Tia UV Không Đường May và Khẩu Trang Chống Tia UV - có giá ưu đãi lần lượt là 146K và 195K.

Sản phẩm: DRY-EX Áo Hoodie Chống Tia UV Kéo Khoá

Mức giá: 588K giảm còn 489K

Bên cạnh đó, dòng áo sơ mi vải dạ unisex của UNIQLO chứng minh sức hút không đổi theo năm tháng. Kinh điển nhưng không hề nhàm chán nhờ bảng màu phong phú và khả năng phối đồ linh hoạt, đây chính là item "đinh" trong tủ đồ hàng ngày. Và từ nay tới 27/11, các tín đồ có thể sở hữu item này với giá chỉ 489K!

Sản phẩm: Áo Sơ Mi Vải Dạ

Mức giá: 588K giảm còn 489K

Trong Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Thu/Đông 2025, không dừng lại ở giá ưu đãi hấp dẫn, UNIQLO cũng dành tặng khách hàng nhiều phần quà như ly giữ nhiệt với thiết kế cảm hứng bản địa trẻ trung dành cho hóa đơn từ 1.699K trong 3 ngày đầu tiên (từ 21-27/11). Chủ thẻ JCB cũng được hoàn tiền đến 600K cho hóa đơn từ 3 triệu trong thời gian diễn ra chương trình. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 100 khách hàng đầu tiên đến cửa hàng được tặng một bộ móc khóa độc đáo, có thể sử dụng làm charm túi đầy phong cách.

UNIQLO mang đến những phần quà đặc sắc thay lời tri ân đến khách hàng.

