Dầu rán đen ngòm, thịt ôi thiu vào trường học: Bao giờ mới chấm dứt?

Chia sẻ với PV Tiền Phong, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học Thọ Lộc, xã Phúc Thọ (Hà Nội) về việc cách đây ít ngày, phụ huynh đi kiểm tra đột xuất bếp ăn của công ty cung cấp thực phẩm cho trường học, phát hiện những chảo dầu rán đen kịt, đặc quánh như nước cống.

Sau đó, hình ảnh kiểm tra bếp của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mỹ Giang, đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường được đưa lên nhóm Ban phụ huynh để mọi người biết và có ý kiến với nhà trường nhằm có phương án giải quyết.

Phụ huynh Trường tiểu học Thọ Lộc, xã Phúc Thọ (Hà Nội) kiểm tra đột xuất bếp ăn, phát hiện những chảo dầu đen ngòm như nước cống. (ảnh: Phụ huynh cung cấp)

"Là một người mẹ, tôi rất sốc và bức xúc khi thấy hình ảnh chảo dầu chiên có nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ của con như vậy. Ở nhà, tôi lựa chọn từng mớ rau, con cá phải tươi ngon nhưng đến trường, chất lượng bữa ăn không được đảm bảo. Thực phẩm mất an toàn, ăn vào có thể không để lại hậu quả ngay nhưng về lâu dài chẳng may con có bệnh thì đã muộn và phụ huynh biết kêu ai”, phụ huynh này nói.

Cũng theo vị này, con vào học được 2 tháng, nhiều bữa về kêu cơm không ngon nhưng vì công việc, không sắp xếp đưa đón về nhà cho ăn bữa trưa được nên động viên con ăn bán trú .

Khi phát hiện sự việc, xã Phúc Thọ đã có buổi làm việc với nhà trường, công ty cung cấp thực phẩm và phụ huynh. Tại đây, phía công ty cho rằng dầu ăn mới chỉ dùng chiên nem 3 lượt và nhân viên không biết lọc dầu.

“Chúng tôi là những người mẹ, hằng ngày đứng bếp nấu ăn, cách lý giải như vậy là lấp liếm”, phụ huynh này nói.

Được biết, để giải quyết sự việc, UBND xã Phúc Thọ đã yêu cầu nhà trường tổ chức họp phụ huynh để thống nhất việc lựa chọn hoặc thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn. Phụ huynh sau đó đã thống nhất đổi đơn vị cung cấp thực phẩm và sữa vào trường học.

Nhiều phụ huynh cho rằng, ngay cả khi đổi công ty cung cấp thực phẩm khác, cũng chưa có gì đảm bảo về việc công ty không tuồn những thực phẩm kém chất lượng vào bếp ăn.

Cá ôi, thịt thối tuồn vào bữa ăn cho học sinh

Trước đó, phụ huynh Trường tiểu học Chu Minh, xã Quảng Oai (Hà Nội) cũng chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh kiểm tra bếp ăn trường học và phát hiện túi cá rô phi đã có mùi ôi.

Hình ảnh cho thấy, khi phụ huynh miết tay vào miếng cá đã mềm nhũn và có dấu hiệu bốc mùi. Bên cạnh đó, một rổ thịt “đã được rửa cho đỡ mùi ôi nhưng vẫn không sạch”.

Sự việc sau đó, được UBND xã Quảng Oai xử lý bằng cách yêu cầu nhà trường chấm dứt hợp đồng với công ty thực phẩm để tìm đơn vị khác. Cùng với đó, UBND xã này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư & Thương mại Đào Lượng, công ty cung cấp thực phẩm cá rô phi, thịt ôi thiu với số tiền 24 triệu đồng.

Trước đó, tại Trường tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, phụ huynh kiểm tra cũng phát hiện trứng cút, thịt bốc mùi được công ty cung ứng vận chuyển đến trường học để chế biến cho học sinh.

Phó hiệu trưởng một trường tiểu học tại Hà Nội từng tham gia giám sát bếp ăn trường học nói rằng, nhiều trường chật hẹp, không có điều kiện tổ chức bếp ăn nên phải tổ chức bán trú theo hình thức đặt suất ăn của công ty thực phẩm. Khi đó, họ sử dụng thực phẩm và nấu nướng ở mà bếp của công ty, việc giám sát khó khăn hơn tổ chức bếp nấu tại trường. Chưa kể, để vận chuyển suất ăn đến trường, thực phẩm không còn đảm bảo nóng sốt.

Nhiều phụ huynh cho rằng, cần quy trách nhiệm cụ thể cho từng khâu và khi để xảy ra sự việc, phải xử phạt nghiêm minh từ nhà cung ứng thực phẩm đến người chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải tăng cường vai trò giám sát của phụ huynh nhằm sớm phát hiện thực phẩm không an toàn.