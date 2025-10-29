Sao Việt lấy chồng lần 2 giờ ở biệt thự xa hoa: Đẹp còn học hành giỏi giang, em trai cũng "học bá" không kém!

Mai Ngọc tên đầy đủ là Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô từng là hot girl đời đầu cùng thời với Mi Vân, Tâm Tít, Ngọc Anh. Cuối năm 2012, khi là sinh viên năm thứ tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Mai Ngọc gây ấn tượng với màn xuất hiện trên sóng truyền hình. Cô đảm nhận vai trò MC của VTC và dẫn bản tin thời tiết trên VTV1.

Hồi tháng 4.2024, MC Mai Ngọc bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Hoài Nam từ năm 2023. Trước khi quyết định ly hôn, MC Mai Ngọc và doanh nhân Hoài Nam có quãng thời gian yêu đương dài cả thập kỉ.

Người đẹp gặp gỡ chồng cũ năm 16 tuổi, ở bên nhau suốt 10 năm trước khi tiến đến hôn nhân. 8 tháng sau ly hôn, cô kết hôn lần 2. Được biết, chồng MC Mai Ngọc là thiếu gia ở Bắc Giang, làm trong lĩnh vực nhà hàng.

Hiện MC Mai Ngọc chuyển về lâu đài xa hoa nhà chồng ở Bắc Ninh sau khi sinh quý tử tháng 4/2025, tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa viên mãn.

Sảnh lâu đài rộng rãi với cách bài trí cổ điển, bậc cầu thang uốn lượn, tay vịn được chạm trổ tinh xảo khiến không gian sống này như một lâu đài cổ tích.

Hai chị em "cực phẩm"

Mai Ngọc là học sinh lớp chuyên Trung của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - một trong những trường cấp 3 đình đám nhất Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Tốt nghiệp THPT, MC Mai Ngọc thi vào khoa Báo ảnh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từng là sinh viên xuất sắc trong quá trình theo học tại Báo Ảnh của Học viện Báo chí, trong quá trình theo học, Mai Ngọc đã cộng tác với rất nhiều báo, đài truyền hình khác nhau.

Năm 2011, khi đang là sinh viên năm 4 đại học, Mai Ngọc bắt đầu bén duyên với lĩnh vực truyền hình và 2 năm sau, cô chuyển sang công tác tại VTV.

Không chỉ xinh đẹp giỏi giang, Mai Ngọc có em trai cũng xuất sắc không kém.

Em trai cô là Đinh Phúc Khang. sinh năm 2005. Khi đang là học sinh lớp 12 tại trường Woodberry Forest ở bang Virginia (Mỹ), Phúc Khang đã mạnh dạn hợp tác với bạn khởi nghiệp bằng việc thành lập một công ty thời trang. Bộ sưu tập đầu tiên của cậu hoàn thiện chỉ sau 6 tháng đã bán được 95% sản phẩm, đạt 500 triệu đồng doanh thu, lợi nhuận lên tới 28%.

Mai Ngọc và em trai

Mai Ngọc từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh về Phúc Khang và bày tỏ niềm tự hào về cậu em này. Nữ MC là người hỗ trợ, giúp Phúc Khang khá nhiều khi cậu khởi nghiệp.

Cô từng vui mừng chia sẻ về thành tích của em trai: "Tự hào cậu em trai đã tốt nghiệp loại Tốt, vào Đại học top 5 của Mỹ. Còn được giải thưởng trong Lễ vinh danh. Tiếc không có mặt ở Mỹ để chứng kiến khoảnh khắc này. Chúc mừng CEO Lucas Dinh, tuổi 18 đáng nhớ".