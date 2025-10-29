Vụ phụ huynh lao vào đánh thầy giáo: Hé lộ tin nhắn "thân mật" thầy gửi cho nữ sinh lớp 10

Sự việc 2 phụ nữ, trong đó có 1 người là mẹ của em N.T.T.L. (nữ sinh lớp 10A7, Trường THPT Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) vào trường hành hung thầy N.V.T. (giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nguồn cơn dẫn đến sự việc là do gia đình phát hiện ông T. đã gửi những tin nhắn "thân mật" cho nữ sinh L.

Trong những tin nhắn, ông T. dùng nhiều từ ngữ không phù hợp để nhắn tin cho học sinh. Nữ sinh L. cũng nhắn tin lại cho thầy, bày tỏ mong muốn "dừng lại vì thấy chuyện này không đúng, không nên tiếp tục" và "để lo học và giữ đúng giới hạn của mình",...

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho hay, liên quan đến sự việc, chiều 28/10, Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh đã mời phụ huynh, một số em học sinh cùng những người liên quan lên trụ sở làm việc, lấy lời khai, xác minh sự việc 2 phụ nữ xông vào Trường THPT Rạch Kiến hành hung ông T.

Tin nhắn giữa thầy T. và nữ sinh L. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Tại buổi làm việc này, 2 người phụ nữ nói sau khi đọc được tin nhắn giữa ông T. và nữ sinh L. đã đến trường gây ra sự việc trên. Vụ hành hung chưa dẫn đến mức độ nghiêm trọng.

Trước đó, Trường THCS Rạch Kiến đã có báo cáo gửi lên Sở GD & ĐT tỉnh Tây Ninh về vụ việc. Theo đó, vào ngày 20/10, bà V.T.K.C. (Phó hiệu trưởng nhà trường) nhận tin nhắn từ bà P.T.H.L. (giáo viên của trường), phản ánh việc em N.T.T.L. bị một giáo viên nam "làm chuyện xấu".

Sau đó, nữ hiệu phó đã mời em L. lên phòng làm việc để tìm hiểu. Nữ sinh cho biết thầy N.V.T. có nhắn tin thân mật và từng có những hành động đụng chạm cơ thể với mình. L. bày tỏ mong muốn sự việc dừng lại để chú tâm học hành.

Bà C. đã động viên và đề nghị K. viết bản tường trình cũng như trình bày nguyện vọng. Ban giám hiệu nhà trường sau đó đã có buổi làm việc với ông T., yêu cầu nam giáo viên chấm dứt những hành vi không đúng đắn với em L. không để sự việc tái diễn.

Mẹ của L. cùng một phụ nữ khác vào trường đánh ông T. sau khi đọc được tin nhắn.

Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại nhưng phủ nhận việc có hành động đụng chạm em L. Nam giáo viên nhận lỗi, viết bản kiểm điểm và cam kết chấm dứt việc liên lạc với em L. Sau khi được ban tư vấn học đường trao đổi lại, L. đồng ý với hướng xử lý của nhà trường.

Tuy nhiên đến chiều ngày 27/10, mẹ ruột của L. cùng một người phụ nữ khác đã đến trường, xin bảo vệ cho vào trường với lý do "trao đổi việc học của con". Khi vào được khuôn viên trường, 2 phụ nữ bất ngờ xông thẳng đến phòng thiết bị, hành hung thầy T. và những người can ngăn.

Nhà trường đã lập tức báo Công an xã Rạch Kiến đến làm rõ xử lý. Hiện, Công an xã Rạch Kiến phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục làm rõ và có hướng xử lý.

