Nhà tâm lý học: Tư thế đi bộ tiết lộ tính cách của con bạn - Nếu trẻ thuộc kiểu này, rất có thể là một nhà lãnh đạo bẩm sinh

Liệu chỉ bằng cách quan sát dáng đi, ta có thể đoán được tính cách của một người không? Nhà tâm lý học hành vi John Broadus Watson người Mỹ từng cho rằng, hành vi và tâm lý con người có mối liên hệ mật thiết. Cách một người đi, đứng, nói chuyện hay biểu cảm đều phản ánh trạng thái tinh thần bên trong của họ.

Trong cuộc sống, không ai có dáng đi giống ai. Có người sải bước nhanh nhẹn, mạnh mẽ; có người lại thong thả, chậm rãi như chẳng vội điều gì. Và chính những khác biệt đó, theo các nhà tâm lý học, lại là "tấm gương" soi rõ nhất tính cách con người.

Mỗi đứa trẻ cũng vậy. Chúng đều có "dáng đi đặc trưng" của riêng mình và điều đó không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều nói lên phần nào cách con cảm nhận thế giới và ứng xử với cuộc sống.

Ảnh minh hoạ

1. Trẻ cúi đầu khi đi: Tính cách rụt rè, thiếu tự tin

Những đứa trẻ hay cúi đầu khi đi thường là các bé nhạy cảm, ngại giao tiếp và thiếu tự tin. Chúng sợ bị người khác chú ý, sợ nói sai, làm sai nên chọn cách "ẩn mình" trong thế giới riêng. Tư thế cúi đầu với ánh nhìn lảng tránh chính là "bức tường an toàn" của các con trước thế giới bên ngoài.

Từ góc độ tâm lý học, sự rụt rè này thường bắt nguồn từ những trải nghiệm xã hội tiêu cực, chẳng hạn từng bị chê cười, bị phê bình, hoặc ít được cha mẹ khích lệ khi còn nhỏ. Những ký ức đó khiến trẻ dần thu mình lại. Cha mẹ nên kiên nhẫn giúp con lấy lại tự tin, khuyến khích con nhìn thẳng, trò chuyện nhiều hơn để cảm thấy an toàn khi đối diện với người khác.

2. Trẻ hay nhìn quanh khi đi: Hiếu kỳ và sáng tạo

Nếu con bạn đi đâu cũng ngó nghiêng, dừng lại ngắm lá cây, nhìn trời, hay tò mò về mọi thứ xung quanh, thì đó là dấu hiệu của tính cách cởi mở và trí tò mò mạnh mẽ. Những đứa trẻ này thường thích khám phá, quan sát và học hỏi bằng trực giác.

Theo nhà tâm lý học William James (Mỹ), tò mò là động lực giúp con người không ngừng mở rộng nhận thức và học tập. Trẻ có tính tò mò cao sẽ dễ phát triển tư duy sáng tạo, ham tìm hiểu và dám thử nghiệm những điều mới mẻ. Thay vì quát "đi nhanh lên", cha mẹ nên khuyến khích sự hiếu kỳ tự nhiên ấy vì chính nó là mầm mống của tư duy sáng tạo và năng lực khám phá thế giới.

3. Trẻ đi chậm rãi, thong dong: Tính cách điềm tĩnh, biết tận hưởng

Có những đứa trẻ không vội vàng, đi chậm rãi, vừa đi vừa quan sát, đôi khi còn ngân nga hát. Những em bé như vậy thường có tính cách ôn hòa, sống chậm và giàu cảm xúc. Các nhà nghiên cứu cho rằng trẻ có nhịp độ di chuyển chậm thường tập trung hơn vào cảm nhận và chi tiết, điều đó giúp chúng phát triển khả năng sáng tạo và kiên trì.

Tuy nhiên, nếu tính cách này đi kèm sự lười biếng hoặc chậm chạp quá mức, cha mẹ cũng nên điều chỉnh để con biết khi nào cần thư thái, khi nào cần khẩn trương. Dạy con quản lý thời gian sẽ giúp "tính chậm" trở thành sự cẩn trọng, chứ không biến thành sự trì hoãn.

4. Trẻ đi thẳng người, ngẩng cao đầu: Tự tin và có tố chất lãnh đạo

Đây là kiểu dáng đi thể hiện sự tự tin và tinh thần dẫn đầu. Trẻ bước đi vững vàng, lưng thẳng, mắt hướng về phía trước, từng bước đều toát lên cảm giác chủ động và kiên định. Tư thế này thường gặp ở những đứa trẻ có lòng tự trọng cao, khả năng làm chủ cảm xúc tốt, và luôn muốn thử thách bản thân.

Một nghiên cứu của Đại học Houston cho thấy, những người có tính cách hướng ngoại, có trách nhiệm và cởi mở thường đạt thành công cao hơn trong học tập và công việc. Trẻ có dáng đi thẳng, ánh nhìn rõ ràng thường cũng mang đặc điểm này: mạnh mẽ, quyết đoán, biết đặt mục tiêu và kiên trì theo đuổi.

Cha mẹ có thể làm gì?

Tư thế đi của trẻ phản ánh phần nào thế giới bên trong của con, nhưng nó không phải là "bản án cố định". Nếu con rụt rè, cha mẹ có thể giúp con tự tin hơn bằng cách khích lệ, lắng nghe và để con được thể hiện mình. Nếu con quá vội vàng, hãy dạy con biết chậm lại, cảm nhận xung quanh.

Còn nếu con bước đi hiên ngang, tự tin, đừng kìm hãm vì sợ "kiêu ngạo". Hãy giúp con phát triển sự tự tin ấy thành bản lĩnh lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm.

Trong thế giới của trẻ em, một bước đi nhỏ đôi khi tiết lộ cả tâm hồn lớn. Và nếu bạn thấy con mình luôn bước đi thẳng thắn, tự tin, ánh mắt hướng về phía trước, có lẽ, bạn đang nuôi dưỡng một nhà lãnh đạo tương lai.