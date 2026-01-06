Đau, khó chịu tai kéo dài, phát hiện bọ chó sống trong tai

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.H. (60 tuổi), trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên, đến khám trong tình trạng ngứa, đau và khó chịu ở cả hai tai. Qua thăm khám và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ phát hiện có bọ chó còn sống trong cả hai tai. Ekip đã tiến hành gắp dị vật an toàn và vệ sinh tai sạch sẽ cho bệnh nhân.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân H.X.T. (74 tuổi), trú tại Hưng Yên. Sau khi bị hóc xương khoảng 2 giờ, bệnh nhân xuất hiện đau nhiều vùng cổ, ngang bờ trên xương ức và đến bệnh viện thăm khám.

Khám lâm sàng, nội soi họng, hạ họng và thanh quản không phát hiện dị vật; chụp X-quang cũng không ghi nhận hình ảnh dị vật cản quang. Tuy nhiên, khi tiến hành nội soi thực quản, các bác sĩ phát hiện xương cá mắc tại đoạn 1/3 trên thực quản và gắp thành công. Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau, được kê đơn thuốc và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Qua hai trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tình huống dị vật tai mũi họng hoặc đường tiêu hóa không tự ý xử trí tại nhà, không áp dụng các mẹo dân gian, mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.