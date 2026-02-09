Dầu gội đầu bắt lửa, cô gái xinh đẹp bị bỏng nửa người và cái kết bất ngờ

Vào tháng 12/2016, một tai nạn sinh hoạt hy hữu đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của Aleema Ali (đến từ Bradford, Anh). Khi đó, cô bé 12 tuổi vừa trở về nhà từ trường nội trú để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh cùng gia đình. Bi kịch ập đến khi mẹ Aleema sử dụng dầu gội trị chấy cho con gái; trong lúc mang vỏ chai đi vứt, Aleema vô tình đi ngang qua bếp đang bật lửa khiến hóa chất trên tóc bùng cháy dữ dội.

Điều ít ai ngờ rằng loại hóa chất trong dầu gội trị chấy lại là "mồi lửa" cực kỳ nguy hiểm.

"Khi tóc tôi bắt lửa, mẹ chỉ biết hét lên. Lúc đầu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, vì chỉ có tóc bị cháy nên tôi không cảm thấy đau", Aleema nhớ lại. Chỉ đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, cô bé mới bàng hoàng nhận ra mái tóc đang bốc cháy dữ dội và đứng chết lặng vì sốc.

Ngọn lửa nhanh chóng lan xuống da đầu, gây ra cơn đau dữ dội. Cô bé ngất đi khoảng 30 giây vì đau đớn và tỉnh lại trong tình trạng nguy kịch.

Chỉ trong "tích tắc" Aleema bị bỏng hơn một nửa cơ thể, mất 7 ngón tay và đối mặt với nguy cơ tử vong. Cô bé hôn mê 6 tuần và sau đó tiếp tục nằm viện suốt 9 tháng, trải qua hàng loạt ca phẫu thuật gần như mỗi ngày nhằm cứu sống và phục hồi các chức năng cơ thể.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê, Aleema phải đối diện với thực tế khắc nghiệt. Gia đình khuyên cô tránh cái gương vì những vết sẹo nghiêm trọng trên khuôn mặt và cơ thể.

Sau nhiều năm xảy ra tai nạn, Aleema cho rằng tai nạn kinh hoàng năm xưa đã giúp cô và gia đình trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Đến nay, Aleema vẫn tiếp tục trải qua các ca phẫu thuật tái tạo. Gần đây, cô được lấy da từ vùng háng để tạo thành vành tai, giúp cô có thể đeo khuyên tai như trước.

Không ngại ngoại hình xấu xí, Aleema cũng chủ động chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Cô cho biết từng nhận được không ít bình luận ác ý, nhưng theo thời gian, cộng đồng mạng đã dần quen với hình ảnh của cô cũng như những người sống sót sau bỏng khác.

Hiện ở tuổi 21, cô không còn là nạn nhân của quá khứ mà là một sinh viên đại học đầy hoài bão. Theo đuổi chuyên ngành tư vấn tâm lý, Aleema khao khát dùng chính trải nghiệm suýt mất mạng và những năm tháng vượt qua nỗi đau để thấu hiểu, nâng đỡ những người có cùng cảnh ngộ.

Với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan, cô gái từng đối mặt với "lằn ranh sinh tử" đang từng bước xây dựng tương lai mới, không chỉ cho riêng mình, mà còn để tiếp thêm hy vọng cho những người mang trên mình vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần.