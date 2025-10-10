Đau đớn của Lưu Bị khi không chọn vị tướng này bảo vệ Kinh Châu: Được Tào Tháo đánh giá ngang Lữ Bố

Bài viết phân tích về vị tướng có thể giữ vững lãnh thổ này, một nhân vật còn mạnh mẽ hơn Quan Vũ và Hoàng Trung.

Tầm quan trọng của Kinh Châu và sai lầm của Quan Vũ

Kinh Châu mang ý nghĩa chiến lược quan trọng với Thục Hán, không chỉ là cửa ngõ mà còn nắm giữ giá trị chiến lược. Quá trình đi từ thịnh vượng đến suy tàn của Thục Hán, việc Quan Vũ để mất Kinh Châu chính là một điểm ngoặt không thể phủ nhận. Sau sự kiện đó, Lưu Bị không nghe lời can ngăn, quyết tâm đem quân đánh Đông Ngô không chỉ để báo thù cho Quan Vũ mà còn để giành lại Kinh Châu. Lúc đó, liệu quyết định của Lưu Bị để Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu có sáng suốt không?

Sau trận Xích Bích thực lực của Lưu Bị tăng vọt, nhiều người cho rằng ông là kẻ chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến này. (Ảnh: Sohu)

Sau trận Xích Bích thực lực của Lưu Bị tăng vọt, nhiều người cho rằng ông là kẻ chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến này. Lưu Bị không những chiếm được một vùng rộng lớn của Kinh Châu mà còn kéo được những nhân tài xuất sắc như Bàng Thống về phe mình, đây là một chiến lợi phẩm không nhỏ. Tuy nhiên, việc giữ Kinh Châu không hề dễ dàng, bởi nơi đây luôn là mục tiêu ao ước của nhiều thế lực. Sau nhiều suy nghĩ, Lưu Bị quyết định giao nhiệm vụ cho Quan Vũ, người anh em mà ông tin tưởng nhất.

Quan Vũ sở hữu võ nghệ xuất chúng, là một trong những tướng lĩnh mà Lưu Bị tin tưởng nhất, nhưng liệu ông có thực sự phù hợp để bảo vệ Kinh Châu? Quan Vũ có tính cách cương trực và tự tin, thậm chí có phần tự phụ, nhất là sau khi Lữ Bố chết, Quan Vũ gần như không có đối thủ và sự kiêu ngạo càng trở nên rõ ràng. Do đó, câu hỏi liệu Quan Vũ có phù hợp để trấn giữ một địa bàn quan trọng như Kinh Châu không trở thành một vấn đề đáng suy ngẫm.

Quan Vũ sở hữu võ nghệ xuất chúng, là một trong những tướng lĩnh mà Lưu Bị tin tưởng nhất. (Ảnh: Sohu)

Quan Vũ tuy có năng lực nhưng mối quan hệ với đồng đội lại lạnh nhạt, thường xuyên không tôn trọng người khác. Trong toàn bộ Thục Hán, Quan Vũ chỉ thực sự kính trọng Lưu Bị và Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, ông không mấy thân thiện với các tướng lĩnh khác như Ngũ Hổ Tướng. Chẳng hạn, khi biết mình và Hoàng Trung cùng được xếp trong danh sách Ngũ Hổ Tướng, Quan Vũ cảm thấy bất mãn và thể hiện không muốn ngang hàng với Hoàng Trung. Dù Lưu Bị đã đề cử ông đứng đầu Ngũ Hổ Tướng, Quan Vũ vẫn phàn nàn về quyết định này. Phải sau nhiều lần thuyết phục, ông mới miễn cưỡng chấp nhận chức danh này.

Mối quan hệ giữa Quan Vũ và Mã Siêu cũng rất đáng lưu tâm. Khi nghe nói Mã Siêu võ nghệ cao cường, Quan Vũ rất muốn thử sức với ông. Trong lòng Quan Vũ, dường như không ai có thể vượt qua mình. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng hiểu rõ tính cách của Quan Vũ và đã khéo léo thuyết phục ông tập trung vào việc bảo vệ Kinh Châu. Khổng Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Quan Vũ tại Kinh Châu là rất lớn và nhiệm vụ cũng vô cùng gian nan, lời nói này đã khiến Quan Vũ bình tâm trở lại.

Gia Cát Lượng hiểu rõ tính cách của Quan Vũ và đã khéo léo thuyết phục ông tập trung vào việc bảo vệ Kinh Châu. (Ảnh: Sohu)

Gia Cát Lượng không chỉ là một chính trị gia xuất chúng mà còn là một người thông thái am hiểu tâm lý con người. Ông hiểu rõ tính khí của Quan Vũ và biết cách giao tiếp với ông. Tương tự, mối quan hệ giữa Quan Vũ và cấp dưới cũng phản ánh những khiếm khuyết trong tính cách của ông. Quan Vũ kiêu ngạo, thô bạo với cấp dưới, thường xuyên nổi nóng và không công bằng trong việc trách phạt.

Mối quan hệ giữa Quan Vũ và Đông Ngô cũng là một vấn đề tiềm ẩn. Mặc dù Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều coi Đông Ngô là đồng minh, nhưng Quan Vũ luôn từ chối duy trì mối quan hệ hòa hảo với họ. Các xung đột với Lỗ Túc, Lã Mông, Gia Cát Cẩn đã khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng.

Mặc dù Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều coi Đông Ngô là đồng minh, nhưng Quan Vũ luôn từ chối duy trì mối quan hệ hòa hảo với họ. (Ảnh: Sohu)

Đặc biệt là khi Đông Ngô đề xuất liên minh thông qua hôn nhân, Quan Vũ không chỉ từ chối mà còn công khai làm nhục Tôn Quyền, làm cho mối quan hệ giữa hai nước càng trở nên tồi tệ. Tâm trạng của Tôn Quyền có thể tưởng tượng được. Những hành động của Quan Vũ thực chất là đang phá hoại liên minh với Đông Ngô, điều này vô cùng bất lợi cho Thục Hán.

Vị tướng là lựa chọn lý tưởng nhất cho Kinh Châu

Nếu như giao nhiệm vụ bảo vệ Kinh Châu cho một vị tướng khác, liệu họ có đủ sức không? Thứ nhất, Trương Phi có tính cách tương tự Quan Vũ, mạnh mẽ nhưng nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, không phù hợp cho việc giữ gìn một thành trì quan trọng lâu dài. Tính nóng vội của Trương Phi có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn nếu mối quan hệ với binh sĩ không được xử lý tốt.

Ngũ hổ tướng. (Ảnh: Sohu)

Hoàng Trung tuy dũng cảm nhưng đã cao tuổi và còn nhiều thiếu sót trong việc đề ra chiến lược. Triệu Vân dù từng là vệ sĩ cho Lưu Bị và có khả năng chiến đấu xuất sắc, nhưng ông không giỏi xử lý mối quan hệ phức tạp với Đông Ngô. Tính cách thẳng thắn của Triệu Vân khi đối mặt với các vấn đề ngoại giao và quân sự phức tạp có thể khiến ông trở nên quá đơn giản và thiếu tinh tế.

Trái lại, Mã Siêu chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Mã Siêu không chỉ võ nghệ cao cường sánh ngang với Trương Phi mà còn xuất thân từ gia đình có truyền thống quân sự. Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mã Siêu thường được miêu tả có sức mạnh và sự dũng mãnh vượt trội hơn Hoàng Trung, đặt ông vào vị trí cao hơn trong số các tướng lĩnh của Thục Hán.

Tài năng chiến đấu của Mã Siêu được Tào Tháo đánh giá ngang hàng với Lữ Bố, điều này chứng tỏ khả năng chiến đấu phi thường của ông trên chiến trường.

Mã Siêu là vị tướng phù hợp nhất để bảo vệ Kinh Châu. (Ảnh: Sohu)

Mã Siêu cũng đã tạo ra những thành tựu không nhỏ khi ở Tây Lượng, được mệnh danh là "Thần Uy Thiên Tướng Quân". Nếu Lưu Bị chọn Mã Siêu để gác giữ Kinh Châu, Đông Ngô chắc chắn sẽ không dễ dàng tiến công, bởi quân đội của họ không phải là đối thủ của Mã Siêu. Đồng thời, Mã Siêu còn nắm giữ lực lượng thuỷ quân của Kinh Châu, điều này đối với Đông Ngô vốn là những người giỏi chiến đấu trên nước chắc chắn là một mối đe dọa lớn.

Quan trọng hơn, Mã Siêu trung thành với Lưu Bị, không thực hiện hành động trái lệnh. Tuy nhiên Lưu Bị không hoàn toàn tin tưởng Mã Siêu và ông không bao giờ giao quá nhiều quyền lực cho Mã Siêu. Nếu Mã Siêu đóng quân ở Kinh Châu, ông sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Lưu Bị mà không hề hành động tùy tiện, nhờ vậy, phòng thủ của Kinh Châu càng thêm vững chắc.

Vì vậy, Mã Siêu chính là vị tướng có thể bảo vệ Kinh Châu an toàn mà còn có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Đông Ngô, tránh phá hỏng liên minh vì cảm xúc cá nhân. Dù ông có thể không hoàn toàn giữ được Kinh Châu, nhưng ít nhất cũng đảm bảo mối quan hệ giữa Thục Hán và Đông Ngô được duy trì ổn định.

Theo Sohu, Sina, 163