Đau bụng thông thường, vào bệnh viện đặt khẩn 5 stent cùng lúc

Trưa 10-2, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) cho hay vừa cùng lúc đặt 5 stent graft cứu người đàn ông bị phình động mạch chủ bụng khổng lồ, nguy cơ vỡ và tử vong. Bệnh nhân là ông P.S (78 tuổi, người Campuchia), nhập viện chỉ với biểu hiện đau bụng thông thường.

Khối phình động mạch kích thước 6,3 cm trong bụng người đàn ông

Kết quả kiểm tra cho thấy ông S. phình động mạch chủ bụng ở đoạn dưới động mạch thận, khối phình hình thoi, kích thước 6,3 cm. Tình trạng phình kéo dài tới động mạch chậu chung hai bên (phình 3 cm), có huyết khối bám thành động mạch chậu bên phải. Đây là một tổ hợp nguy cơ cao, trong đó nghiêm trọng nhất là khối phình lớn; phình kéo dài xuống động mạch chậu chung khiến việc can thiệp trở nên phức tạp hơn.

Các bác sĩ đã tiến hành đặt 5 stent graft thành công, bao gồm stent graft chính 23x10x103 mm ở thân chính ngay dưới 2 động mạch thận và 4 stent graft phụ vào động mạch chậu ngoài hai bên (mỗi bên 2 stent). Nhờ vậy, đảm bảo dòng máu nuôi thận và chi dưới lưu thông bình thường. Sau can thiệp, người bệnh hồi phục tốt. Kết quả kiểm tra cho thấy stent hoạt động ổn định, không có dấu hiệu rò máu ngoài stent.

BS Dương Duy Trang xử lý đặt 5 stent cùng lúc cứu người bệnh

Theo BSCKII Dương Duy Trang, Phó Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Gia An 115 (người thực hiện chính), động mạch chủ bình thường có đường kính khoảng 18 mm. Khi giãn từ 3 cm trở lên được xem là phình và nếu vượt quá 5 cm thì nguy cơ vỡ túi phình có thể tăng đến 10% mỗi năm.

Với kích thước 6,3 cm kèm triệu chứng đau bụng, bệnh nhân này đứng trước nguy cơ vỡ mạch lên tới 15-20% mỗi năm nếu không được can thiệp. Hơn nữa, bệnh nhân đã có triệu chứng đau bụng, nguy cơ vỡ cấp tính càng cao hơn.

"Nếu vỡ túi phình ngoài bệnh viện, tỉ lệ tử vong trước khi nhập viện lên đến 80-90%. Vỡ phình động mạch vào khoang tự do (như khoang phúc mạc) mà bệnh nhân không đến viện kịp, tỉ lệ tử vong gần như 100%"-BS Duy Trang khuyến cáo.

Trong điều trị phình động mạch chủ, kỹ thuật đặt stent graft nội mạch được xem là hướng tiếp cận tối ưu hiện nay nhờ khả năng kiểm soát chính xác vùng tổn thương mà không cần mở ổ bụng. So với phẫu thuật mổ mở – vốn đòi hỏi cắt và thay đoạn mạch bị phình – kỹ thuật này rút ngắn thời gian can thiệp, giảm mất máu và rủi ro nhiễm trùng, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, bệnh nhân có bệnh nền tim mạch hoặc suy thận...



