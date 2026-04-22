Đau âm ỉ vùng bụng suốt, người phụ nữ sốc khi bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" trong cơ thể mình

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân sarcoma cơ trơn tử cung giai đoạn III với khối u nặng gần 9kg, hiếm gặp, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, gây chèn ép nhiều cơ quan nội tạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người bệnh

Khai thác tiền sử bệnh, được biết nữ bệnh nhân là P.H.L 45 tuổi trú tại Hà Nội khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, chị L. bắt đầu xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng bụng, chủ yếu vào ban đêm, kèm theo tình trạng gầy mòn, sút cân. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan và e ngại, người bệnh không muốn đến bệnh viện thăm khám.

Tuy nhiên trong vài tháng gần đây, tình trạng bệnh tiến triển rõ rệt khi bụng ngày càng to lên, các cơn đau xuất hiện nhiều hơn, ăn uống kém và đặc biệt là khó thở tăng dần. Bệnh nhân không thể nằm ngửa mà chỉ có thể nằm nghiêng do cảm giác bị chèn ép. Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, chị L. mới đến khám và được phát hiện có khối u lớn trong ổ bụng.

Ekip phẫu thuật khối u sarcoma trọng lượng 9kg khỏi cơ thể nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ nhận định khối u tiếp xúc và chèn ép nhiều cơ quan gan, túi mật, thận phải, tụy, đồng thời dính với đáy tử cung. Ngoài ra, bệnh nhân còn có tình trạng dịch ổ bụng nhiều và tràn dịch màng phổi hai bên.

Đây là ca mổ có mức độ phức tạp cao, trước tình trạng trên các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp đã tiến hành hội chẩn và quyết định mổ bán cấp cứu cho bệnh nhân. Ekíp phẫu thuật đã thực hiện cắt bỏ trọn khối u kèm toàn bộ tử cung và hai phần phụ để đảm bảo loại bỏ tối đa tổn thương. Ca mổ diễn ra trong khoảng 2 giờ, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu và được phối hợp hồi sức tích cực. Khối u sau khi được lấy ra nặng gần 9kg, kích thước khoảng 30 x 17 cm.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, vết mổ khô, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường, được xuất viện sau 7 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định chẩn đoán sarcoma cơ trơn tử cung giai đoạn III. Bệnh nhân được tư vấn tiếp tục điều trị hóa chất bổ trợ nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Theo BSCKII Lê Văn Thành - Phó Giám đốc bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, đây là trường hợp điển hình cho việc chủ quan với các triệu chứng ban đầu khiến khối u phát triển âm thầm và tiến triển đến giai đoạn muộn, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Đáng tiếc, để đảm bảo loại bỏ triệt để khối u và an toàn cho người bệnh, các bác sĩ buộc phải thực hiện cắt toàn bộ tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

BS. Thành khuyến cáo người dân không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, bụng to nhanh, ăn uống kém hoặc khó thở. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn can thiệp được, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm mức độ xâm lấn phẫu thuật và tăng cơ hội bảo tồn cơ quan.

(t/h Sức Khỏe & Đời Sống, ANTĐ)