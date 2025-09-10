Đắp tỏi chữa rết cắn: Bài thuốc dân gian suýt hại bé 8 tháng tuổi

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi D., 8 tháng tuổi, trú tại xã Ngọc Long, trong tình trạng vùng da sau đùi trái có vết thương kích thước 4x5cm, sưng nề, bầm tím và phồng rộp. Trước đó, bé bị rết cắn lúc nửa đêm nhưng thay vì đưa đi cấp cứu, gia đình đã giã tỏi đắp trực tiếp vào vết thương theo bài thuốc truyền miệng.

Sau vài giờ, bé quấy khóc liên tục, sốt 38,5 độ C, bú kém, vết cắn phồng rộp nghiêm trọng. Đến sáng hôm sau, bé mới được đưa đến cơ sở y tế. Các bác sĩ cho biết, tỏi không có tác dụng chữa rết cắn, ngược lại còn gây bỏng rộp da, làm vết thương nặng hơn, thậm chí có thể dẫn tới nhiễm trùng nguy hiểm. Sau 5 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã cải thiện tốt và dự kiến sớm xuất viện.

Các chuyên gia cảnh báo, khi bị rắn, rết, ong hoặc côn trùng độc cắn, tuyệt đối không đắp tỏi, lá cây hay thuốc dân gian lên vết thương. Cách xử trí đúng là rửa sạch bằng nước, cố định, hạn chế vận động vùng bị cắn và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị an toàn.

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn khuyến cáo: đừng để những kinh nghiệm truyền miệng gây thêm nguy hiểm, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.