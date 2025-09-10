Ultherapy Prime chính thức ra mắt tại Việt Nam

Song hành cùng lễ ra mắt là "Golden Record Award" – giải thưởng danh giá tôn vinh những đối tác đã góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành làm đẹp.

Lãnh đạo cấp cao của Merz Aesthetics có mặt tại Sự kiện Ultherapy Prime & Golden Record Award Vietnam 2025.

Ultherapy Prime được xem là bước tiến vượt trội của công nghệ nâng cơ bằng sóng siêu âm vi điểm hội tụ (MFU-V), vốn đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận và tin dùng tại hơn 75 quốc gia. Nếu như các thế hệ trước đã gây tiếng vang nhờ khả năng nâng cơ, săn chắc da và kích thích tăng sinh collagen tự nhiên mà không cần phẫu thuật, thì Ultherapy Prime tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với hàng loạt cải tiến: tốc độ điều trị nhanh hơn, cảm giác êm ái hơn, độ chính xác cao hơn và khả năng tùy chỉnh linh hoạt cho từng vùng da. Mỗi phát năng lượng đều được tối ưu để tác động chính xác vào các lớp cấu trúc sâu của da, từ đó kích hoạt cơ chế tái tạo nội sinh, mang lại hiệu quả trẻ hóa rõ rệt và duy trì lâu dài. Đây là minh chứng cho cam kết bền vững của Merz Aesthetics: luôn tiên phong trong việc mang đến giải pháp an toàn, hiệu quả và chuẩn y khoa cho khách hàng trên toàn thế giới.

Công nghệ Ultherapy Prime chính thức ra mắt.

Một điểm nhấn không thể bỏ qua trong chương trình chính là Lễ trao giải "Golden Record Award" – giải thưởng danh giá được Merz Aesthetics sáng lập, mang tầm ảnh hưởng quốc tế và được xem là "thước đo vàng" của sự thành công và uy tín trong ngành thẩm mỹ. Trải qua nhiều năm tổ chức tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương, Golden Record Award đã trở thành niềm tự hào của những người làm nghề, tôn vinh những đối tác đạt thành tích xuất sắc, tiên phong áp dụng công nghệ hiện đại, mang lại kết quả điều trị ưu việt và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Tại Việt Nam, việc được xướng tên tại giải thưởng này đồng nghĩa với việc được công nhận ở cấp độ quốc tế – một danh hiệu khẳng định không chỉ năng lực chuyên môn, mà còn là biểu tượng của sự tin tưởng, đạo đức nghề nghiệp và tầm ảnh hưởng trong cộng đồng thẩm mỹ y khoa.

Chủ tọa - Bác sĩ Tingsong Lim (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia đầu ngành da liễu thẩm mỹ thảo luận về Ultherapy Prime.

Merz Aesthetics – thương hiệu thẩm mỹ toàn cầu với hơn 115 năm lịch sử và mạng lưới hiện diện tại hơn 90 quốc gia – luôn kiên định với sứ mệnh "Đồng hành cùng bác sĩ – Kiến tạo vẻ đẹp chuẩn y khoa". Từ những ngày đầu tiên, hãng đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới và đưa ra các giải pháp thẩm mỹ tiên tiến như Radiesse, Belotero và Ultherapy, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hiệu quả, an toàn và trải nghiệm của khách hàng. Việc ra mắt Ultherapy Prime tại Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Merz Aesthetics trong việc đưa những công nghệ hàng đầu thế giới đến tay các bác sĩ và khách hàng Việt, đồng thời góp phần nâng tầm ngành thẩm mỹ trong nước lên chuẩn quốc tế.

Chủ tọa – PGS. TS. Bs. Lê Ngọc Diệp (ngoài cùng bên trái) cùng các chuyên gia đầu ngành da liễu thẩm mỹ thảo luận về Ultherapy Prime.

Với nội dung khoa học chuyên sâu, đội ngũ diễn giả danh tiếng và không gian tổ chức đẳng cấp, Lễ ra mắt Ultherapy Prime & Golden Record Award 2025 hứa hẹn sẽ không chỉ là một sự kiện, mà là một khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt mới cho ngành thẩm mỹ Việt Nam. Đây sẽ là dịp để các bác sĩ cùng cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời truyền cảm hứng về vẻ đẹp bền vững và sự tự tin cho hàng triệu khách hàng – những người luôn tìm kiếm những giải pháp làm đẹp chuẩn y khoa, an toàn và hiệu quả.

