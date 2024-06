Bé gái bị rắn cắn nguy kịch sau khi thầy lang hút nọc, bó chân

Ngày 11-6, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa kịp thời cứu bệnh nhi V.T.L (11 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị rắn cắn nguy kịch.

Sau 10 tiếng được truyền huyết thanh kháng nọc rắn bệnh nhi tỉnh, tự thở tốt và được cai máy thở.

Theo đó, bé gái được Bệnh viện Sản - Nhi Hậu Giang chuyển đến trong tình trạng mê, suy hô hấp nặng kèm sưng bầm vùng cổ chân phải với dấu rắn cắn ở mắt cá trong. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết bé vào nhà bếp thì bị rắn cắn ở vùng cổ chân phải, người nhà nghi là rắn hổ đất. Sau đó, gia đình đưa bé đến thầy lang hút nọc rắn, bó chân.

Tuy nhiên, sau vài tiếng về nhà bé nôn ói nhiều, than mệt và tiếp xúc kém nên nhập Bệnh viện Sản - Nhi Hậu Giang trong tình trạng lơ mơ, thở mệt. Tại bệnh viện bé được chẩn đoán theo dõi rắn hổ đất cắn, được xử trí cấp cứu thở oxy, kháng sinh, chăm sóc vết rắn cắn và chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Tại bệnh viện, bé được ekip Khoa Cấp cứu đặt nội khí quản thở máy, hội chẩn truyền 8 lọ huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất và chuyển Khoa Hồi sức tích cực, chống độc điều trị tiếp. Sau khoảng 10 giờ truyền huyết thanh kháng nọc, bé tỉnh, tự thở tốt và được cai máy thở. Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, thở bình thường, ăn uống được, vết thương rắn cắn tiến triển tốt.

Bác sĩ Quang nhấn mạnh mùa mưa rắn hay bò vào nhà, nhất là vùng nông thôn. Khi bị rắn cắn, người dân không nên rạch vết cắn, nặn, hút nọc, đắp lá cây hay buộc garot vì làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, xuất huyết.

"Cách sơ cứu đúng khi bị rắn cắn là rửa sạch vết rắn cắn, sát trùng vết thương, trấn an nạn nhân, bất động chi bị cắn và đặt thấp hơn so với tim, nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế. Trong trường hợp bị rắn hổ cắn, nên tiến hành quấn băng thung ngay phía trên vết rắn cắn để hạn chế nọc lan nhanh gây suy hô hấp do yếu liệt cơ" - bác sĩ Quang khuyến cáo và cho biết thêm hiện nay, điều trị rắn cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn rất hiệu quả, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Vì vậy, khi bị rắn cắn, bệnh nhân nên đến ngay cơ sở y tế, bệnh viện để được xác định chẩn đoán và điều trị kịp thời.