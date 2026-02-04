Danh tính tài xế xe tải tông cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, hồi 11 giờ 35 phút ngày 4/2, tại Km 143+350, Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phục vụ Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xe ô tô mang BKS 20C-211.76, do Trần Đức Vũ (SN 2003; trú tại tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội, đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến va chạm với Trung tá Lao Hoàng Hải- cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, Tổ trưởng Tổ công tác.

Hậu quả, Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Thái Nguyên).