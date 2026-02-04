Vụ hai xe tải va chạm khiến 1 CSGT, 1 người dân tử vong ở Thái Nguyên: Cục CSGT phát đi cảnh báo

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 4/2 trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Thông tin Người Lao Động, thời điểm trên khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường từ xóm Gốc Vối đi xã Đồng Hỷ, 2 xe tải lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm mạnh. Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ, trong đó có 1 cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Khoảnh khắc xảy ra vụ va chạm đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên khiến 2 người tử vong, Cục CSGT (Bộ Công an) đã đưa ra thông tin cảnh báo về tình trạng chủ xe, lái xe bất chấp quy định pháp luật trong kinh doanh vận tải.

Cụ thể, hiện lực lượng CSGT đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT, trong đó thực hiện đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hoá, vi phạm của học sinh, sinh viên. Qua kiểm tra, Cục CSGT nhận thấy có rất nhiều hành vi vi phạm về TTATGT mỗi ngày như: Từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; Từ 700 đến 1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm; Từ 700 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm.

Cá biệt xuất hiện nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông…. Thậm chí nhiều đối tượng tiến hành gây sức ép, cản trở chống người thi hành công vụ.

Vụ TNGT liên quan đến cán bộ CSGT xảy ra vào hồi 11 giờ 35 phút tại tại Km 143 + 350, Quốc lộ 1B thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, làm 2 người tử vong (trong đó có 1 cán bộ CSGT), một lần nữa cho thấy sự cẩu thả, coi thường pháp luật trong điều khiển phương tiện.

Nguyên nhân của vụ TNGT sẽ do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định. Tuy nhiên với việc điều khiển xe ben có kích thước dài mà lái xe không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chú ý quan sát khi chuyển hướng… gây mất an toàn, tai nạn giao thông là điều không thể chấp nhận được.

Cục CSGT sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm những vi phạm của lái xe kinh doanh vận tải, để tạo được thói quen nề nếp và ý thức được việc hành nghề lái xe phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.