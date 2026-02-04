Xác minh thông tin cụ ông 90 tuổi bị "làm khó" do mất giấy tờ trong lũ lụt

Chiều 4-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, vừa yêu cầu bộ phận chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến đơn kêu cứu của một cụ ông 90 tuổi về việc hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư chưa được tiếp nhận do thiếu bản chính quyết định giao đất.

Theo đơn kêu cứu gửi Văn phòng Báo Người Lao Động tại Khánh Hòa, ông Trần Ngọc Thao (SN 1936, ngụ phường Nam Nha Trang), cho hay vào khoảng tháng 6-2025, khi chính quyền TP Nha Trang tổ chức cưỡng chế để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, cơ quan chức năng đã bàn giao cho cụ hai quyết định số 6052 và 6053/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 liên quan đến việc giao đất.

Tuy nhiên, cuối năm 2025 xảy ra trận lụt lịch sử, ngôi nhà nơi cụ đang tá túc bị ngập đến tận mái, khiến toàn bộ giấy tờ quan trọng thất lạc hoặc hư hỏng.

Ngày 23-12-2025, cụ đến UBND phường Nam Nha Trang làm lại bản sao chứng thực hai quyết định nói trên, được Phó Chủ tịch UBND phường ký và chứng nhận hợp lệ.

Thế nhưng, khi cụ mang hồ sơ đến bộ phận một cửa để làm thủ tục cấp sổ đỏ lô đất tái định cư, hồ sơ vẫn không được tiếp nhận. Lý do được cán bộ tiếp nhận nêu ra là phải có bản chính quyết định giao đất, dù bản sao chứng thực đã được cấp theo đúng quy định.

Ông Trần Ngọc Thao, 90 tuổi, buồn bã vì không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì mất giấy tờ bản chính nên bị cán bộ phường trả hồ sơ

Cụ cho biết bản thân đã 90 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn và chỉ mong hoàn tất thủ tục tái định cư để có thể dựng một căn nhà làm nơi thờ cúng tổ tiên, đồng thời lập di chúc minh bạch cho con cháu, tránh tranh chấp sau này.

"Nhà nước thu hồi đất của tôi để làm dự án, lẽ ra phải hỗ trợ tôi sớm ổn định nơi ở mới. Giờ tôi không nhà, không cửa, đi lại khó khăn mà hồ sơ tái định cư lại không được nhận" - cụ nghẹn ngào chia sẻ.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Minh yêu cầu cán bộ liên quan kiểm tra lại toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, rà soát tính pháp lý của bản sao chứng thực hai quyết định năm 2017, đồng thời làm rõ vì sao người dân lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn lại bị gây thêm trở ngại trong quá trình làm thủ tục.

Quyết định bằng bản photo có chứng thực do UBND TP Nha Trang cũ cấp cho cụ Thao nhưng gia đình làm thất lạc vì đợt ngập lũ lịch sử vào cuối tháng 11-2025

Hiện vụ việc đang được UBND phường Nam Nha Trang ghi nhận và tiến hành xác minh để có hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân sau khi bị thu hồi đất phục vụ dự án Nhà nước.