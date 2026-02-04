Người dân không bỏ khẩu trang, mũ trùm đầu khi vào tiệm vàng, ngân hàng: Công an địa phương khuyến nghị dừng phục vụ vì lý do sau

Ảnh minh họa.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, mới đây, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 đã đi kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cướp ngân hàng, tiệm vàng tại các chi nhánh ngân hàng và tiệm vàng trên địa bàn tỉnh.

Tại các chi nhánh ngân hàng, tiệm vàng Đoàn công tác đã kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở như hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động, cửa ra vào, hệ thống tủ trưng bày, khu vực giao dịch an toàn...

Đoàn cũng phối hợp kiểm tra đội ngũ nhân viên bảo vệ về số lượng, độ tuổi, sức khỏe, đã được tập huấn về nghiệp vụ hay chưa, khả năng xử lý tình huống xảy ra, các công cụ hỗ trợ được trang bị; quy trình quản lý, giao dịch tiền mặt, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức có giá trị tại quầy giao dịch...

Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, Đoàn công tác đã hướng dẫn các cơ sở nâng cao hiệu quả các thiết bị, tư vấn sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật có hiệu quả; quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ thực tế, phù hợp phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn; nâng cao công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ sở kinh doanh với lực lượng Công an tại địa bàn, hướng dẫn các tình huống có thể xảy ra để có biện pháp phù hợp...

Bên cạnh đó, Đoàn đã tuyên truyền, hướng dẫn cho lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và đặc biệt là đội ngũ bảo vệ cần thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu khách hàng phải bỏ khẩu trang, mũ bảo hiểm, mũ trùm đầu, áo khoác ngoài, kính màu trước khi vào giao dịch, nếu khách hàng không chấp hành quy định kiên quyết từ chối phục vụ, ngăn chặn không cho vào bên trong ngân hàng, tiệm vàng.

Đồng thời, Đoàn công tác cũng thông báo các phương thức thủ đoạn gây án của loại tội phạm này, những sơ hở thường bị lợi dụng để nâng cao ý thức cảnh giác cho đội ngũ nhân viên, bảo vệ nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, sàng lọc, phát hiện kiểm tra các đối tượng có biểu hiện bất thường để có các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.