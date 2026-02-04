Người phụ nữ SN 1975 tìm cách chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản lạ để nhận thùng hàng ngay sát Tết: Công an lập tức đến nhà làm việc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 12/1, Công an xã Quốc Khánh tiếp nhận thông tin từ anh Triệu Xuân Phú, Tổ trưởng Tổ an ninh, trật tự tại cơ sở thôn Lũng Slàng, xã Quốc Khánh, phản ánh việc bà Triệu Thị Lưu (sinh năm 1975, trú tại thôn Lũng Slàng) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Facebook.

Theo nội dung thông tin, bà Lưu đang tìm cách chuyển số tiền 15 triệu đồng vào một tài khoản lạ theo yêu cầu của các đối tượng trên không gian mạng.

Công an xã Quốc Khánh đến nhà công dân tuyên truyền, giải thích thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quốc Khánh đã trực tiếp đến gia đình bà Triệu Thị Lưu để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua trao đổi, lực lượng Công an đã kịp thời tuyên truyền, giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng, giúp bà Lưu nhận diện hành vi lừa đảo và dừng việc chuyển tiền, qua đó bảo toàn được tài sản.

Qua xác minh, các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh người nước ngoài để kết bạn, làm quen, nhắn tin qua mạng xã hội Facebook, hứa hẹn gửi quà có giá trị từ nước ngoài về Việt Nam. Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi hình ảnh thùng hàng, hóa đơn vận chuyển giả mạo. Sau đó, chúng sử dụng nhiều số điện thoại gọi cho nạn nhân, mạo danh là “nhân viên sân bay”, “nhân viên hải quan”, thông báo có kiện hàng gửi về và yêu cầu nộp 15 triệu đồng để làm thủ tục nhận quà.

Do thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội và nhẹ dạ cả tin, bà Triệu Thị Lưu đã bị các đối tượng thao túng tâm lý, tìm cách nhờ người khác chuyển tiền theo yêu cầu. Rất may, nhờ sự chủ động nắm tình hình của lực lượng Công an xã và sự phối hợp hiệu quả của Tổ an ninh, trật tự tại cơ sở, vụ việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời trước khi xảy ra thiệt hại.

Ảnh thùng hàng giả mạo đối tượng gửi cho bị hại để tạo lòng tin.

Sau khi được lực lượng Công an xã tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà Triệu Thị Lưu đã nhận thức được hành vi của các đối tượng và kịp thời dừng việc chuyển tiền. Trong thư gửi Công an xã Quốc Khánh, bà Triệu Thị Lưu viết: “Nhờ các anh Công an xã đến tận nhà tuyên truyền, giải thích kịp thời, tôi đã biết mình bị lừa và không chuyển tiền cho các đối tượng. Tôi xin chân thành cảm ơn vì đã giúp tôi không bị mất số tiền 15 triệu đồng”.

Qua vụ việc trên, Công an xã Quốc Khánh khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; không tin tưởng, chuyển tiền cho người lạ quen biết qua mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.