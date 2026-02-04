Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, liên kết với chuỗi lẩu nổi tiếng Hà Nội

Công an TP Hà Nội đưa tin vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long. Đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho các cửa hàng lẩu trên địa bàn Thành phố.

Quá trình kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 1.141 sản phẩm (tương đương 1,5 tấn nguyên liệu) là nguyên liệu, gia vị nhúng lẩu, tương ớt, nước chấm,… do nước ngoài sản xuất. Đồng thời lực lượng chức năng đã thu giữ 500 kg thịt thành phẩm đã qua sơ chế khi chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng vi phạm để xử lý theo quy định.

﻿Theo tìm hiểu, CTCP BBB Thăng Long được thành lập từ 2023, có Giám đốc và Người đại diện pháp luật là ông Phan Thanh Tùng. Địa chỉ trụ sở chính tại phố Đào Duy Anh, Hà Nội.

Ông Phan Thanh Tùng còn là người đại diện của những công ty khác trong ngành thực phẩm như Công ty TNHH Aqua FNB, Công ty TNHH AAA Hà Thành, CTCP CAM...

﻿Email của doanh nghiệp có tên miền là lauphan.com. Đây là website của thương hiệu Lẩu Phan, hiện tại có 3 cơ sở tại Hà Nội. Đơn vị này tự giới thiệu là thương hiệu buffet bò Úc đi đầu cũng như lớn mạnh nhất Hà Nội.

﻿Đáng chú ý, website lauphan.com cho biết đơn vị phụ trách là Công ty TNHH Aqua FNB. Đây là công ty được thành lập từ tháng 3/2024, với Giám đốc và Người đại diện pháp luật cũng chính là ông Phan Thanh Tùng. CTCP BBB Thăng Long có góp vốn 60% vào công ty TNHH Aqua FNB.

Ngoài Lẩu Phan, Công ty TNHH Aqua FNB là đơn vị đứng sau 2 thương hiệu nổi tiếng khác tại Hà Nội là Santouniu - Buffet lẩu bò tươi và Chao Xian - Lẩu bò tươi Triều Châu.

﻿Hồi năm 2020, khi nói về Lẩu Phan, ông Phan Thanh Tùng cho biết cơ hội để phát triển một sản phẩm mang lại giá trị cho mọi người, cơ hội xây dựng một đội ngũ cùng chí huớng mới là điều tôi quan tâm nhất.

"Tại Lẩu Phan, tôi luôn làm việc bằng niềm tin, tôi tin tưởng và trao quyền cho các bạn, cho các bạn cơ hội thể hiện, đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro mắc sai lầm. Song đội ngũ của tôi luôn được nhắc nhở rằng, một sai lầm không được mắc phải lần 2", ông Phan Thanh Tùng khẳng định.﻿