Danh tính 6 người bị bắt cùng vợ chồng ông bà chủ Mailisa

Ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và chồng là Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc.

Công an xác định trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố; sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Giúp sức cho vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh là 6 đối tượng sau cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”, gồm:

Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng;

Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare;

Vương Phượng Nghi, Giám đốc;

Võ Hoài Sơn;

Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn.

Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.