Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân

Kỳ Nam, Theo nld.com.vn 20:52 21/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Nhà cửa ở tâm lũ Nha Trang - thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - bị nước nhấn chìm, nhiều người dân phải phá mái nhà thoát ra

Thoát nạn từ tâm lũ, chị Phan Tường Vi - ngụ thôn Phú Trung 2 - cho hay từ đêm 19-11, nước tràn về "nhanh kinh khủng". Gia đình chị dọn nhà xuyên đêm nhưng đến khoảng 3 giờ sáng 20-11, nước lũ dâng lên đến 1,5 m, khiến toàn bộ đồ đạc trong gia đình bị nhấn chìm.

Đến khoảng 7 giờ sáng 20-11, căn nhà chị Vi chìm trong biển nước cao đến 1,7m. Cả nhà phải bơi ra phía trước, nhờ hàng xóm phá mái tôn để chui lên. "Nhờ hàng xóm có nhà 2 tầng qua hỗ trợ, nếu không thì gia đình tôi khó sống sót"- chị Vi nhớ lại.

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 1.

Đến rạng sáng 21-11, nước lũ mới rút xuống, để lại nhiều căn nhà tan hoang

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 2.

Khoảng 10 giờ ngày 20-11, nước dâng nhanh khiến nhiều căn nhà ngập gần 2 m

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 3.

Nhiều hộ dân bị cô lập

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 4.

Gia đình chị Phan Tường Vi - thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang - phải nhờ hàng xóm phá mái tôn, bơi ra ngoài

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 5.

Nhà chị Vi ngập gần 1,7m, cả gia đình phải bơi ra ngoài thoát thân

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 6.

Tại nhà anh Nguyễn Anh Tuấn, toàn bộ tầng 1 chìm trong nước

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 7.

Đến trưa 21-11, căn nhà chị Phan Tường Vi tan hoang

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 8.

Toàn bộ tài sản của gia đình chị Vi đã hư hỏng sau đợt "đại hồng thủy"

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 9.

Nước ngập 2,5 - 3 m ngoài đường và hơn 1,7m trong nha khiến nhiều người dân bất ngờ vì các đợt lũ trước đây, nước chỉ ngập khoảng 1m ngoài đường

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 10.

Sáng 21-11, nhiều đoàn cứu trợ đến tiếp tế lương thực, nước uống

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân- Ảnh 11.

Chiều 21-11, nhiều người dân ở thôn Phú Trung 2 vẫn chưa thể về nha


Clip: Tâm lũ Nha Trang tan hoang sau cơn đại hồng thủy


Bà Mailisa và chồng Hoàng Kim Khánh bị khởi tố vì tội gì?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày