Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân

Thoát nạn từ tâm lũ, chị Phan Tường Vi - ngụ thôn Phú Trung 2 - cho hay từ đêm 19-11, nước tràn về "nhanh kinh khủng". Gia đình chị dọn nhà xuyên đêm nhưng đến khoảng 3 giờ sáng 20-11, nước lũ dâng lên đến 1,5 m, khiến toàn bộ đồ đạc trong gia đình bị nhấn chìm.
Đến khoảng 7 giờ sáng 20-11, căn nhà chị Vi chìm trong biển nước cao đến 1,7m. Cả nhà phải bơi ra phía trước, nhờ hàng xóm phá mái tôn để chui lên. "Nhờ hàng xóm có nhà 2 tầng qua hỗ trợ, nếu không thì gia đình tôi khó sống sót"- chị Vi nhớ lại.
Clip: Tâm lũ Nha Trang tan hoang sau cơn đại hồng thủy