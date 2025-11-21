Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân

Thoát nạn từ tâm lũ, chị Phan Tường Vi - ngụ thôn Phú Trung 2 - cho hay từ đêm 19-11, nước tràn về "nhanh kinh khủng". Gia đình chị dọn nhà xuyên đêm nhưng đến khoảng 3 giờ sáng 20-11, nước lũ dâng lên đến 1,5 m, khiến toàn bộ đồ đạc trong gia đình bị nhấn chìm.

Đến khoảng 7 giờ sáng 20-11, căn nhà chị Vi chìm trong biển nước cao đến 1,7m. Cả nhà phải bơi ra phía trước, nhờ hàng xóm phá mái tôn để chui lên. "Nhờ hàng xóm có nhà 2 tầng qua hỗ trợ, nếu không thì gia đình tôi khó sống sót"- chị Vi nhớ lại.

Đến rạng sáng 21-11, nước lũ mới rút xuống, để lại nhiều căn nhà tan hoang

Khoảng 10 giờ ngày 20-11, nước dâng nhanh khiến nhiều căn nhà ngập gần 2 m

Nhiều hộ dân bị cô lập

Gia đình chị Phan Tường Vi - thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang - phải nhờ hàng xóm phá mái tôn, bơi ra ngoài

Nhà chị Vi ngập gần 1,7m, cả gia đình phải bơi ra ngoài thoát thân

Tại nhà anh Nguyễn Anh Tuấn, toàn bộ tầng 1 chìm trong nước

Đến trưa 21-11, căn nhà chị Phan Tường Vi tan hoang

Toàn bộ tài sản của gia đình chị Vi đã hư hỏng sau đợt "đại hồng thủy"

Nước ngập 2,5 - 3 m ngoài đường và hơn 1,7m trong nha khiến nhiều người dân bất ngờ vì các đợt lũ trước đây, nước chỉ ngập khoảng 1m ngoài đường

Sáng 21-11, nhiều đoàn cứu trợ đến tiếp tế lương thực, nước uống

Chiều 21-11, nhiều người dân ở thôn Phú Trung 2 vẫn chưa thể về nha





Clip: Tâm lũ Nha Trang tan hoang sau cơn đại hồng thủy



