Kêu gọi toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra đối với đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, "lá lành đùm lá rách", chiều ngày 21-11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ".

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trao số tiền 40 tỉ đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Ảnh: Quang Vinh



Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, mấy ngày vừa qua, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với các đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhất là ở các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng. Tính đến nay, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm hàng chục người mất và mất tích; trên 52.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 167 nhà bị hư hỏng, hơn 13.000 ha hoa màu và trên 2 ngàn ha cây lâu năm bị ngập; hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, nhiều xã vẫn còn bị cô lập; đường giao thông trục Bắc - Nam bị chia cắt do một số nơi đất đá sạt lở nghiêm trọng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đọc Lời kêu gọi.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân, tất cả đặt mục tiêu an toàn cho nhân dân, lo cho dân có cái ăn, nước uống, quần áo là trên hết.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những nỗi đau của các gia đình có người thân bị mất, xin chia sẻ với những gia đình bị mất mát nhà cửa, hoa màu, tài sản do mưa lũ gây ra. Trân trọng tri ân, cảm ơn các chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đội ngũ cứu hộ và những người dân bình dị đã không quản hiểm nguy, lao mình vào dòng nước dữ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Truyền thống "Thương người như thể thương thân", "Tương thân tương ái" trong những lúc khốn khó luôn là giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam, được MTTQ Việt Nam khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Mỗi khi nhân dân ta gặp khó khăn, hoạn nạn, tinh thần ấy lại được nhân lên và tỏa sáng.

Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang rất cần vòng tay nhân ái, sự động viên kịp thời của đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Với trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng của MTTQ Việt Nam trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ" và tha thiết kêu gọi: Các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra

Và đặc biệt, mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường.

Mỗi tấm lòng - sự sẻ chia dù nhỏ bé - đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp - dù ít hay nhiều - đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

"Thiên tai có thể cướp đi tài sản, phá hủy làng quê; nhưng không thể cướp đi tình người, không thể dập tắt ngọn lửa đoàn kết thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống nhân ái ngàn đời, với tấm lòng sẻ chia từ mọi miền đất nước, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó, dựng lại những mái nhà, dựng lại cuộc sống mới bình yên" - bà Bùi Thị Minh Hoài, phát biểu.