Vụ bé gái 13 tuổi bị hành hạ suốt 4 tiếng: Bà nội dương tính với ma túy

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1969, Lương Quốc Trung, sinh năm 1971 và Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1965 cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành

Ba bị can trên đã bạo hành cháu T.P.A. (13 tuổi, ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) trong suốt 4 tiếng đồng hồ, khiến nạn nhân bầm tím nhiều nơi trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%.

Theo Công an Thái Nguyên, kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả cho thấy bà Hằng và ông Thành dương tính.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 01 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 02 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 22h ngày 16.11, do nghi ngờ P.A lấy trộm tiền, đối tượng Hằng và Trung đã tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo… đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể bé gái. Bị đau, bé phải nhận rằng mình lấy tiền để được dừng đánh.

Sau đó, đối tượng Thành tiếp tục vặn tay, yêu cầu bé trả lại tiền. Khi P.A không đáp ứng được, Trung và Thành kéo bé xuống khu vực cạnh bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ và một chiếc cuốc nhỏ đánh và ép bé khai.

Cháu P.A đã vùng thoát ra chạy trốn và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện. Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.