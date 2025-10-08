Danh sách 14 đại học trong câu lạc bộ "doanh thu nghìn tỷ" tại Việt Nam

Đầu năm học 2025-2026, hầu hết đại học công bố báo cáo thường niên năm 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm số liệu về tài chính.

Đáng chú ý, có thêm 3 trường đại học ở TPHCM đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm, nâng tổng số đại học "nghìn tỷ" lên 14 trường.

Ba trường này gồm: Trường Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và Trường Đại học Công thương TPHCM.

Theo thống kê đến tháng 6/2024 của Trường Đại học Y dược TPHCM, tổng thu năm 2023 của trường đạt 1.515 tỷ đồng.

Trường Đại học Y dược TPHCM chính thức đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm

Đây là trường y đầu tiên gia nhập câu lạc bộ các trường đại học "nghìn tỷ". Với con số 1.515 tỷ đồng. Ngay từ khi xuất hiện, nguồn thu của trường này đã vượt xa nhiều trường đại học nghìn tỷ lâu năm hơn. Đặc biệt, đây cũng là trường duy nhất trong nhóm các trường đại học "nghìn tỷ" hiện nay có nguồn thu từ học phí thấp hơn các nguồn thu khác.

Tổng thu năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM là 1.120 tỷ đồng. Trong đó, học phí chiếm 976 tỷ đồng, tài trợ từ ngân sách và bên ngoài chỉ 13 tỷ.

Tiếp theo là Trường Đại học Công Thương TPHCM đạt 1.008,8 tỷ đồng, chính thức đưa trường gia nhập nhóm các trường đại học có doanh thu trên nghìn tỷ. Dự kiến năm 2025, tổng thu của trường tiếp tục tăng lên 1.136,6 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 14 đại học có doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ, trong đó có 10 trường công lập và 4 trường tư.

10 trường công gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM.

4 trường đại học tư gồm Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang.

Trong số 4 trường đại học tư thục có doanh thu nghìn tỷ ở Việt Nam, doanh thu của Trường Đại học FPT cao nhất với 4.300 tỷ đồng năm 2024.

Nguồn thu từ đâu?

Thống kê dựa trên báo cáo thường niên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 240 đại học của Việt Nam, không bao gồm 5 trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam: Đại học RMIT Việt Nam, Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), Đại học Mỹ tại Việt Nam (AUV), Fulbright Việt Nam, Y khoa Tokyo Việt Nam.

Doanh thu của các đại học đến từ các nguồn: ngân sách; học phí và lệ phí; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nguồn khác như tài trợ từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà xuất bản, doanh nghiệp trực thuộc.... Trong đó, học phí chiếm tỷ lệ lớn nhất ở tất cả trường.

Như tại Đại học FPT, học phí chiếm 90,37% tổng thu. Ở trường công lập như Đại học Bách khoa Hà Nội, nguồn này cũng chiếm tới 85%.

Nguồn thu chính của các đại học hiện nay đến từ học phí

Nguồn thu từ khoa học công nghệ vẫn đóng vai trò thấp, tương tự mọi năm. Đại học Kinh tế TP HCM có tỷ lệ nguồn thu này cao nhất - 27,6%. Đại học Bách khoa TP HCM là gần 10,7%, theo sau là Đại học Y Dược TP HCM (9,35%), Bách khoa Hà Nội (hơn 6,7%), còn lại đều không đáng kể.

Nguồn thu các đại học phụ thuộc vào học phí là mối lo trong nhiều năm qua, đặc biệt khi các trường đại học lần lượt tự chủ, hỗ trợ từ ngân sách giảm, thậm chí có trường về 0.

Trong tờ trình hôm 25/9 liên quan dự thảo nghị quyết của Quốc hội về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết giai đoạn 2013-2024, tỷ lệ chi cho giáo dục đại học giảm từ 9,3% tổng chi cho giáo dục xuống còn 3,4%, tương đương 0,11% GDP. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới khuyến cáo là 1% GDP trở lên. So với các nước trong khu vực và thế giới, mức chi cho giáo dục đại học của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất.

Thiếu đầu tư nhưng việc đa dạng nguồn thu, tăng thu từ khoa học và công nghệ rất khó khăn, cần thời gian dài, nên các trường buộc phải tăng học phí, theo nhiều chuyên gia.

Theo quy định của Chính phủ, trần học phí (mức cao nhất được thu) ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm qua là 1,2-2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành. Nếu đã tự chủ, mức thu có thể gấp 2,5 lần. Với chương trình đạt kiểm định theo tiêu chuẩn trong và ngoài nước, trường đại học được tự xác định học phí.

Hiện, hơn 140 trường đã tự chủ. Gần 1.950 chương trình đạt tiêu chuẩn trong nước và gần 700 theo tiêu chuẩn nước ngoài. Vì vậy, học phí thường cao hơn trần.

