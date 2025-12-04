Đánh cắp 25 kg vàng, 50 kg bạc với tổng giá trị hơn 92 tỷ đồng, nhân viên tòa án bỏ trốn ra nước ngoài cùng vợ con

Ngày 3/12, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nhân viên tòa án tại Istanbul đã đánh cắp khoảng 25 kg vàng và 50 kg bạc từ két lưu trữ tang vật của tòa, sau đó bỏ trốn sang Anh.

Người bị tình nghi, Erdal T., công tác tại phòng quản lý tang vật của Tòa án Büyükçekmece. Anh ta biến mất sau khi không quay lại làm việc sau kỳ nghỉ phép. Vụ mất trộm được phát hiện hôm 1/12 khi két sắt trong tình trạng mở toang và hoàn toàn trống rỗng.

Điều tra cho thấy Erdal T. đã rời Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/11 cùng vợ là Esma T. và các con. Họ lên chuyến bay từ sân bay Sabiha Gökçen tới London lúc 8h22 sáng theo giờ địa phương.

Số vàng và bạc bị mất vốn là tang vật thu giữ trong một chuyên án chống buôn lậu người. Cơ quan công tố đã phát lệnh bắt giữ Erdal T., vợ của y và một nghi phạm khác là Kemal D., nhân viên văn phòng tòa án có quyền tiếp cận chìa khóa két.

Kemal D. đã bị bắt tại nhà, trong khi vợ chồng Erdal vẫn đang lẩn trốn tại Anh. Cảnh sát đã thẩm vấn toàn bộ đội ngũ quản lý tang vật, đồng thời khám xét tư gia của họ nhưng chưa phát hiện bằng chứng liên quan.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, xem lại dữ liệu camera và lịch sử liên lạc. Nhiều nguồn tin cho rằng Erdal sử dụng xe đẩy hồ sơ để vận chuyển số kim loại quý qua khu vực an ninh của tòa án.

Báo cáo kiểm kê cho biết tang vật bị lấy đi gồm 9,9 kg vàng thỏi, 49 đồng vàng Ottoman loại Reşat, 606 vòng vàng, 50 kg bạc, và một số loại đồng tiền vàng khác. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ước tính tổng giá trị số tài sản bị đánh cắp khoảng 150 triệu lira (93,2 tỷ VNĐ).