Thái Lan thu giữ hơn 300 triệu USD, phát 42 lệnh bắt trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến

Tòa nhà Prince International Plaza tại Phnom Penh, nơi Prince Group phủ nhận liên quan đến các hoạt động phi pháp (Ảnh: AFP/Getty Images)

Thái Lan cho biết đã thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản và ban hành 42 lệnh bắt nhằm vào các mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động trong khu vực. Đây là một phần của chiến dịch lớn nhằm xử lý các đường dây tội phạm công nghệ cao tại Đông Nam Á.

Nhiều khu vực biên giới giữa Thái Lan, Myanmar và Campuchia thời gian qua trở thành điểm nóng của các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nơi nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở do tội phạm vận hành. Giới chức Thái Lan cho biết các biện pháp lần này nhắm vào "ông trùm" Chen Zhi - người đứng đầu Prince Group bị Mỹ trừng phạt, cùng 2 công dân Campuchia là Kok An và Yim Leak - những người được cho là có liên quan đến các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, số tài sản bị thu giữ lên tới 10.157 triệu Baht, tương đương 318 triệu USD. Tổng cộng 29 người đã bị bắt tính đến ngày 3/12. Một phần tài sản bị thu giữ có liên quan tới Chen, khi cơ quan chống rửa tiền Amlo cho biết đã phát hiện dữ liệu kết nối mạng lưới lừa đảo, buôn người và rửa tiền của Chen và các cộng sự. Hiện không rõ Chen có nằm trong số những người bị Thái Lan phát lệnh bắt hay không.

Trong 2 tháng gần đây, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore cũng đóng băng hoặc thu giữ tài sản liên quan tới Prince Group, lần lượt trị giá 354 triệu USD và 116 triệu USD, sau khi Mỹ và Anh trừng phạt mạng lưới này vì cáo buộc vận hành các cơ sở lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 10 đã truy tố Chen với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Trong vụ việc liên quan đến Yim Leak, Amlo cho biết người này bị coi là thành viên của một mạng lưới có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, thực hiện các giao dịch gian lận trong và ngoài nước. Tài khoản giao dịch và cổ phiếu đứng tên Yim Leak đã bị thu giữ, bao gồm cổ phần tại tập đoàn năng lượng Bangchak trị giá 6 tỉ Baht, tương đương 188 triệu USD. Bangchak cho biết đây là vấn đề liên quan cá nhân cổ đông và không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Giới chức Thái Lan cũng cáo buộc có một nhóm tội phạm hoạt động trong các cơ sở tại Campuchia thuộc sở hữu của Kok An và dùng tiền thu được để đầu tư tài sản ở Thái Lan. Chính phủ Campuchia chưa đưa ra phản hồi trước các cáo buộc này.