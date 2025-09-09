Đang xì xụp ngồi ăn lẩu, khách hàng bỗng được 1 bé trai "tặng" nguyên chiếc dép vào giữa nồi lẩu sôi sùng sục

Một sự cố hy hữu khiến cả nhà hàng náo loạn vừa xảy ra tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), khi một bé trai bất ngờ… ném dép vào nồi lẩu của thực khách.

Đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh cậu bé ngồi ở khu vực chờ, bất ngờ đứng dậy, nhấc chân rồi tung thẳng chiếc dép vào bàn ăn gần đó. Chiếc dép bay theo đường vòng cung và rơi trúng ngay nồi lẩu đang đặt giữa bàn. Bốn thực khách quanh bàn giật nảy mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

May mắn là nhóm khách đã gần ăn xong, trong nồi chỉ còn lại ít nước, nên không ai bị bỏng. Tuy nhiên, nước lẩu vẫn văng ra, làm bẩn quần áo của vài người. Một nhân viên nhà hàng lập tức chạy đến gắp chiếc dép ra khỏi nồi.

Theo báo Đông Phương (Hong Kong - Trung Quốc), sự việc diễn ra ngày 30 tháng trước. Rất may, các vị khách giữ thái độ bình tĩnh, không làm lớn chuyện và còn bỏ qua cho hành động nghịch ngợm của cậu bé. Chủ nhà hàng sau đó cũng lên tiếng xin lỗi, đồng thời hứa sẽ giảm giá cho nhóm khách nếu họ quay lại lần sau.

Bố mẹ nên xử lý thế nào khi gặp tình huống này

Trong tình huống cậu bé ném dép vào nồi lẩu trong nhà hàng, bố mẹ là người cần xử lý khéo léo để vừa giữ thể diện nơi công cộng, vừa dạy con về hành vi đúng sai. Cách xử lý phù hợp có thể là:

1. Xin lỗi ngay lập tức với thực khách và nhà hàng

Bố mẹ cần đứng ra nhận trách nhiệm, xin lỗi thật chân thành để thể hiện sự tôn trọng.

Có thể đề nghị bồi thường hoặc thanh toán thêm phần thiệt hại (như quần áo bị bẩn, nồi lẩu bị hỏng).

2. Giữ bình tĩnh trước mặt con

Không nên la mắng, quát tháo ngay tại chỗ, vì điều đó chỉ khiến con xấu hổ, mất kiểm soát và có thể phản kháng.

Thay vào đó, bố mẹ nên nhẹ nhàng dẫn con ra ngoài, hạ giọng nhưng nghiêm túc giải thích rằng hành vi vừa rồi là sai, nguy hiểm và gây ảnh hưởng đến người khác.

3. Dạy con về hậu quả

Nói rõ cho con hiểu: hành động đó có thể khiến người khác bị bỏng, làm hỏng đồ ăn, và gây phiền phức cho nhiều người.

Có thể yêu cầu con trực tiếp nói lời xin lỗi với thực khách để bé học cách chịu trách nhiệm về việc mình làm.

4. Theo dõi và điều chỉnh thói quen

Nếu con hay có những hành vi nghịch ngợm quá mức, bố mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân: con muốn gây chú ý, hay chỉ do hiếu động?

Đồng thời, hướng dẫn con cách tiêu hao năng lượng qua các hoạt động khác (thể thao, trò chơi vận động) thay vì nghịch phá ở nơi công cộng.

Điểm quan trọng là: bố mẹ không chỉ xử lý hậu quả tại chỗ mà còn phải biến sự việc thành một bài học thực tế cho con để trẻ hiểu rằng sự nghịch ngợm đôi khi có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến người khác.