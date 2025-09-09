TP. HCM: Loạt trường đại học cần tuyển hàng trăm tiến sĩ, trả lương từ chục triệu - trăm triệu/tháng

Cần hàng trăm tiến sĩ đầu năm học

8 trường đại học thuộc ĐH Quốc gia TPHCM gồm: Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Quốc tế, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, An Giang, Khoa học Sức khỏe; ngoài ra có đơn vị cũng thuộc đại học này là Viện môi trường và Tài nguyên, Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến đang cần hàng trăm tiến sĩ. Riêng Trường ĐH Bách khoa TPHCM cần tuyển tới 25 người.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM

Đối với tiến sĩ thuộc diện nhà khoa học trẻ, chỉ cần 1 trong 4 tiêu chí như: Có bài báo trên tạp chí, hội nghị uy tín hoặc có bằng phát minh, sáng chế đã được đăng ký thành công hoặc có sản phẩm khoa học – công nghệ đã được chuyển giao hoặc có hướng nghiên cứu mới, triển vọng, phù hợp với Chiến lược phát triển ĐH Quốc gia TPHCM.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, cần đáp ứng đủ 5 tiêu chí như có kinh nghiệm và năng lực, chủ trì đề tài, dự án khoa học – công nghệ, có công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín hoặc sở hữu bằng độc quyền phát minh, sáng chế; có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh; có có mối quan hệ, hợp tác trong nước và quốc tế…

Trả thu nhập cho tiến sĩ hàng chục triệu/tháng, giáo sư gần 100 triệu/tháng

Trường Đại học Bách khoa trả thu nhập gồm lương cơ bản theo quy định nhà nước điều chỉnh theo thâm niên + thu nhập theo vị trí việc làm. Thu nhập trung bình cho tiến sĩ < 3 năm là 35 triệu/tháng; >3 năm là 45 triệu; giáo sư và phó giáo sư >3 năm là 85 triệu/tháng. Người nước ngoài nhận thu nhập gấp 3 lần người Việt.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên trả lương theo quy định của nhà nước điều chỉnh theo thâm niên + lương vị trí việc làm 20 triệu/tháng.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trả lương theo quy định của nhà nước điều chỉnh theo thâm niên + lương vị trí việc làm 15 triệu/tháng. Nếu ứng viên về theo chính sách thu hút thì giáo sư nhận 200 triệu, phó giáo sư 150 triệu, tiến sĩ nhận 100 triệu. Người nước ngoài nhận gấp 2 lần người Việt.

Trường Đại học Quốc tế trả lương theo quy định của nhà nước điều chỉnh theo thâm niên + lương vị trí việc làm 20 – 23,2 triệu/tháng.

Trường Đại học Công nghệ thông tin trả lương theo quy định của nhà nước điều chỉnh theo thâm niên + lương vị trí việc làm 21 triệu/tháng. Nếu ứng viên về theo chính sách thu hút thì giáo sư nhận 300 triệu, phó giáo sư 200 triệu, tiến sĩ nhận 150 triệu. Khi làm việc nếu có bài báo ISI/Scopus nhận hỗ trợ tối đa 200 triệu, trong năm đầu được cấp đề tài 34 triệu, đạt chức danh giáo sư nhận 100 triệu, phó giáo sư 70 triệu.

Trường Đại học Kinh tế luật trả lương theo quy định của nhà nước điều chỉnh theo thâm niên + lương vị trí việc làm. Tiến sĩ sẽ có thu nhập 30-45 triệu/tháng, phó giáo sư là 55-70 triệu/tháng; giáo sư từ 75-80 triệu/tháng. Chính sách thu hút (cam kết công tác từ 5 năm), giáo sư nhận 350 triệu, phó giáo sư nhận 250 triệu, tiến sĩ nhận 150 triệu. Ứng viên nếu đạt chuẩn giáo sư nhận 150 triệu, phó giáo sư nhận 100 triệu.

Trường Đại học An giang trả lương và phụ cấp theo quy định là 15 triệu/tháng. Với chính sách thu hút sẽ nhận thêm 60 triệu.

Trường Đại học khoa học sức khỏe trả lương theo quy định của nhà nước điều chỉnh theo thâm niên + lương vị trí việc làm 14-16 triệu/tháng

Viện Môi trường và Tài nguyên trả lương cơ bản theo quy định của nhà nước, được điều chỉnh theo thâm niên công tác + thu nhập tăng thêm 14 triệu/tháng

Viện công nghệ tiên tiến trả lương cơ bản theo quy định của nhà nước, được điều chỉnh theo thâm niên công tác + thu nhập theo vị trí việc làm 2 năm đầu là 4,9 triệu/tháng + thu nhập tăng thêm 10 triệu/tháng.

Chưa kể họ còn được hưởng chính sách chung của ĐH Quốc gia TPHCM, đối với tiến sĩ thuộc diện nhà khoa học trẻ trong thời gian 2 năm đầu được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại C (kinh phí tối đa 200.000.000 đồng). Năm thứ ba được cấp 1 đề tài loại B (kinh phí tối đa 1.000.000.000 đồng). Năm thứ tư được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí tối đa 10 tỷ. Năm thứ năm được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cấp nhà nước.

Đối với nhà khoa học đầu ngành trong thời gian 2 năm đầu được cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại B (kinh phí tối đa 1.000.000.000 đồng). Các năm tiếp theo được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí tối đa 30 tỷ...