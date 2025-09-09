Học sinh có thể học trực tuyến hoặc tạm nghỉ nếu bão số 7 diễn biến phức tạp

Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công điện gửi Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 7.

Nội dung công điện nêu: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu bão số 7 sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây ra mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ. Khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và đào tạo tại khu vực chịu ảnh hưởng khẩn trương lên các phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở GD&ĐT tổ chức rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao để di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Các địa phương cần khẩn trương khắc phục thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học ngay sau mưa lũ bảo đảm an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Bên cạnh đó, các địa phương cần liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.