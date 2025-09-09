Đại học Bách khoa Hà Nội và hàng loạt trường khác cảnh báo thông tin quan trọng, ảnh hưởng tới hàng triệu tân sinh viên

Từ 5/9, hàng triệu sinh viên khóa mới đã nhập học tại các trường đại học. Lợi dụng thời điểm đầu năm học và tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh, sinh viên, các đối tượng lừa đảo đã nghĩ ra nhiều chiêu trò, kịch bản nhắm tới các sinh viên mới.

Kịch bản lừa đảo của cá đối tượng thường là sử dụng văn bản giả danh tổ chức giáo dục, cơ quan nhà nước hoặc thiết lập các trang website, tài khoản mạng xã hội giả mạo để mời gọi sinh viên đăng ký tham gia. Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu người tham gia nộp hồ sơ và đóng các khoản phí nhằm đánh cắp thông tin, từ đó chiếm đoạt tiền. Không ít trường hợp đã bị sập bẫy, mất số tiền lớn.

Hàng loạt các trường đại học lớn ở Hà Nội như Đại học Bách Khoa, Đại học kinh tế (ĐHQGHN) đã phát đi thông báo, cảnh báo sinh viên và các phụ huynh trước những mối nguy cơ.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) cảnh báo giả mạo pháp nhân nhà trường

Trên trang Facebook chính thức, đăng tải bài viết: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) xin trân trọng cảnh báo đến toàn thể sinh viên, học viên, cựu sinh viên, giảng viên, phụ huynh và đối tác về văn bản mang tiêu đề “Thông báo chương trình học bổng quốc tế danh giá hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Troy (Hoa Kỳ)” là VĂN BẢN GIẢ MẠO, không do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành.

- Phụ huynh và sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân/tổ chức không chính thức nào không được thông báo trên các kênh truyền thông chính thức của nhà trường.

- Mọi chương trình hợp tác quốc tế đều được thông báo công khai trên website chính thức của trường: https://ueb.edu.vn.

Trường kêu gọi sinh viên hãy cùng nhau lan toả thông tin này để tránh các hành vi lừa đảo nhắm vào sinh viên và phụ huynh.

Đại học Bách Khoa cảnh báo những chiêu trò lừa đảo nhắm tới sinh viên mới nhập học

Ngày 13/8, trên website của trường Đại Học Bách Khoa đăng tải bài viết cảnh báo các chiêu trò lừa đảo nhắm tới sinh viên K70 mới nhập học. Cụ thể, PGS. Phạm Thanh Huyền - Trưởng Ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội - chia sẻ về một số hình thức lừa đảo mà các đối tượng xấu thường nhắm tới tân sinh viên. Cụ thể như sau:

Giả mạo thông báo của Đại học để thu các khoản tiền



Một số đối tượng lừa đảo có thể gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email tự xưng là cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội, yêu cầu sinh viên chuyển khoản phí nhập học, học phí, phí xét tuyển, phí xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ ... vào một số tài khoản cá nhân.

Tân sinh viên cần nhớ: Đại học Bách khoa Hà Nội KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu sinh viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Mọi thông báo chính thức luôn được đăng tải trên website của Đại học hoặc Cổng thông tin Công tác sinh viên https://ctsv.hust.edu.vn; Cổng thông tin Tuyển sinh

- Hướng nghiệp: https://ts.hust.edu.vn.

Các tân sinh viên hãy luôn kiểm tra lại thông tin. Nếu nghi ngờ, hãy gọi điện hoặc trực tiếp đến Ban Công tác sinh viên (024 38693108)/ Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp (024 38683408) để xác minh.

Lừa đảo nhà trọ, ký túc xá - mất tiền đặt cọc, mất cả chỗ ở

“Cho thuê phòng giá rẻ, ngay gần đại học, đầy đủ tiện nghi, chỉ cần đặt cọc giữ chỗ”, “ở ghép”… là lời mời gọi ngọt ngào mà nhiều tân sinh viên nhận được. Nhưng không ít bạn đã chuyển tiền đặt cọc và sau đó không liên lạc được với chủ phòng, hoặc phát hiện không có địa chỉ thật.

Các tân sinh viên chú ý:

- Không chuyển cọc khi chưa đến xem phòng trực tiếp hoặc xác minh được danh tính người cho thuê.

- Đối với Ký túc xá Bách khoa, SAU NGÀY 20/8 hãy đăng ký qua hệ thống http://ktx.hust.edu.vn và liên hệ: Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ Bách khoa: Tầng 1 Nhà B9, Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Ngoài ra, tân sinh viên có thể tham khảo thêm về Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân: (024) 6292.0276 | 0983.27.52.76. Tân sinh viên nhớ lấy giấy giới thiệu từ Ban Công tác sinh viên để đăng ký KTX Pháp Vân nhé!

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá tư duy 2025 tại điểm thi Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Duy Thành

Lừa đảo “gói hỗ trợ” – vay tín dụng trá hình

Một số đối tượng mạo danh là “nhà tài trợ”, “doanh nghiệp đồng hành” của Đại học Bách khoa Hà Nội, giới thiệu các gói vay học phí, mua laptop trả góp không lãi suất, tặng quà khi ký hợp đồng… nhưng thực chất là bẫy tín dụng với điều khoản bất lợi.

Dấu hiệu nhận biết: Không có giấy tờ rõ ràng, không liên quan đến các đối tác chính thức của Đại học; Thuyết phục sinh viên ký nhanh hợp đồng.

Các tân sinh viên K70 lưu ý:

- Không ký bất kỳ giấy tờ tài chính nào khi chưa hiểu rõ điều khoản.

- Nếu khó khăn tài chính, hãy liên hệ Ban Công tác Sinh viên để tìm hiểu về học bổng, hỗ trợ từ Đại học Bách khoa Hà Nội và thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách.

Giả danh “Hội sinh viên”, “Cán bộ lớp”, “Câu lạc bộ” để thu tiền hội viên, thành viên hoặc thu thập thông tin cá nhân

Một số nhóm mạo danh CLB, đội nhóm hoặc “lớp trưởng tạm thời” để thu tiền “quỹ lớp”, “phí làm thẻ sinh viên”, “phí hoạt động” ... nhưng không hề liên quan đến Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khi nhập học có thể có đối tượng mạo danh trung tâm ngoại ngữ của nhà trường, phát cho bạn phiếu khảo sát trình độ ngoại ngữ, tin học... nếu bạn điền thông tin của mình vào đó thì chính bạn đang tự làm lộ thông tin cá nhân của mình và sau này sẽ liên tục bị họ làm phiền.

Bạn cần biết rằng, hiện nay Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ khảo sát online qua MS forms và các biểu mẫu khảo sát này sẽ được gửi tới các bạn của email hoặc các trang web chính thức của Nhà trường.

Các tân sinh viên K70 lưu ý:

- Mọi khoản thu đầu khóa đều được thông báo công khai, minh bạch và thu qua tài khoản của Đại học. Hướng dẫn nhập học và phương thức nộp tiền đầu khoá xem tại website chính thức của trường.

- Không chuyển tiền cá nhân nếu không có thông báo qua email của nhà trường (từ tài khoản @hust.edu.vn) hoặc trang thông tin chính thức.

Lừa đảo trên mạng xã hội: Nick giả, group giả, link giả

Bạn sẽ được thêm vào nhiều nhóm chat, group Facebook, Zalo... với tên nghe rất “chính chủ” như “K70 Bách khoa - KTX”, “Hội sinh viên BKHN hỗ trợ nhập học”, “K70 CNTT chính thức”, “IT2 - K70”,...

Trên thực tế, không phải group nào cũng do Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Đoàn Thanh niên Đại học lập. Một số có thể bị lợi dụng để phát tán link giả, bán khóa học kém chất lượng hoặc dụ bấm vào đường link đánh cắp thông tin cá nhân.

Các tân sinh viên nên tham gia các nhóm online do Khoa/Trường/tổ chức của Đại học quản lý. Không bấm vào link lạ, không đăng nhập tài khoản Google/Facebook nếu bị điều hướng từ các tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được điện thoại xưng là "công an" hoặc nói "bạn đang mắc vào đường dây lừa đảo, rửa tiền"... thì đừng tiếp tục nghe máy, vì công an không làm việc qua điện thoại, hãy nói "tôi sẽ ra trụ sở công an làm việc trực tiếp khi có giấy triệu tập".

Đại học Mỹ thuật Việt Nam cảnh báo văn bản giả mạo về chương trình du học

Ngày 6/9, trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam cùng đăng tải cảnh báo về văn bản giả mạo ba đơn vị gồm nhà trường; Bộ GD&ĐT; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn bản này thông báo về chương trình trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour 2025, giao lưu với UWE Bristol (Anh). Theo đó, chương trình kéo dài một học kỳ, được Chính phủ Anh đài thọ 100%.

Trong văn bản yêu cầu, hồ sơ đăng ký tham gia gồm có bản sao công chứng CCCD, đảm bảo tài khoản ngân hàng phải có 435 triệu đồng, sau đó làm biên bản sao kê nộp cho trường hoặc Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT).

Bên dưới văn bản giả mạo còn có con dấu của Bộ GD&ĐT và chữ ký của bà Nguyễn Thu Thủy (Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế).

Tuy nhiên, đây là văn bản giả mạo. Ngay sau khi phát hiện, Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng ra thông báo cảnh báo sinh viên.

