Cậu con trai từ chối bố mẹ đưa đi học bằng ô tô: Nuôi dạy Gen Alpha không phải chỉ cần điều kiện kinh tế

(Một bà mẹ khá trẻ, có 1 cậu con trai đến tuổi ẩm ương chia sẻ trên trang cá nhân của mình).

Tôi có một cậu con trai thuộc thế hệ Gen Alpha, năm nay vừa lên lớp 6. Ở độ tuổi này, con bắt đầu bộc lộ cá tính mạnh mẽ và có những quan điểm riêng rất rõ rệt. Điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất là việc con không hề thích bố mẹ đưa đón đến trường bằng ô tô, dù với chúng tôi đó là cách di chuyển an toàn và thuận tiện.

Con thường từ chối, thậm chí có vẻ khó chịu nếu buộc phải ngồi trên xe cùng bố mẹ mỗi sáng. Nếu bắt buộc phải đi thằng bé sẽ bảo bố mẹ dừng ở rất xa cổng trường rồi tự đi bộ vào bất kể là trời mưa hay nắng.

Không chỉ vậy, con cũng rất nhạy cảm trong chuyện chọn đồ dùng học tập và quần áo. Chỉ cần chiếc cặp sách hay đôi giày có giá cao hơn một chút, con sẽ nhất quyết không chịu mang đi học. Với con, những thứ quá đắt tiền dường như tạo ra sự khác biệt mà con không mong muốn.

Thái độ của con khiến bố mẹ nhiều lúc băn khoăn. Thông thường, cha mẹ luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất, nhưng con trai tôi lại tỏ ra không thoải mái trước những điều mà người lớn nghĩ là “tốt hơn”. Điều này đôi khi tạo ra khoảng cách trong cách nhìn nhận giữa hai thế hệ.

Ở tuổi lớp 6, con không còn là một đứa trẻ nhỏ để dễ dàng nghe theo mọi sắp đặt, mà bắt đầu hình thành những suy nghĩ độc lập. Chính sự thay đổi này khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa chưa thật sự lý giải được hết lý do đằng sau những lựa chọn và phản ứng của con.

Điều mẹ chia sẻ là tâm lý khá thường gặp ở lứa tuổi chuẩn bị dậy thì như con trai mẹ (lớp 6, khoảng 11–12 tuổi). Có một vài lý do chính khiến bé phản ứng như vậy.

1. Nhu cầu khẳng định bản thân và sự độc lập

Ở tuổi này, trẻ bắt đầu có mong muốn tự lập, không muốn bị bố mẹ kiểm soát hoặc “áp đặt” quá nhiều. Việc được đi bộ, đi xe đạp hay tự chủ động phương tiện giúp con thấy mình trưởng thành hơn. Nếu bố mẹ đưa đón bằng ô tô, con có thể cảm thấy “khác biệt” so với bạn bè, không thoải mái.

2. Tâm lý hòa nhập với bạn bè

Trẻ ở tuổi thiếu niên thường rất nhạy cảm với việc “mình có giống các bạn không”. Nếu đa số bạn bè đến trường bằng xe đạp, xe máy điện, hoặc đi bộ mà con lại đi ô tô, bé có thể lo sợ bị coi là “khác biệt”, “khoe khoang” hay bị bạn trêu chọc. Tương tự, cặp sách hay giày dép đắt tiền cũng có thể khiến con không muốn, vì bé muốn giống số đông chứ không thích nổi bật.

3. Giai đoạn hình thành giá trị cá nhân

Nhiều trẻ ở tuổi này bắt đầu tự lựa chọn phong cách, gu ăn mặc, đồ dùng học tập. Nếu bố mẹ chọn đồ quá cầu kỳ, đắt tiền, không đúng với sở thích hoặc phong cách của con, bé dễ phản ứng. Đây cũng là cách con thể hiện sự trưởng thành trong việc đưa ra quyết định.

3. Nỗi lo bị gắn “nhãn”

Một số trẻ sợ bị bạn bè cho rằng mình “con nhà giàu”, “chảnh”, từ đó bị xa lánh. Vì vậy, con chọn cách từ chối những gì có vẻ quá nổi bật để tránh bị chú ý.

Nói ngắn gọn: Con trai mẹ không phải “chê” bố mẹ, mà bé đang trong giai đoạn phát triển tâm lý tự lập, muốn hòa nhập với bạn bè, không muốn bị nổi bật hay bị gắn mác “khác biệt”.

Gợi ý cho mẹ vài cách ứng xử vừa tôn trọng con, vừa giúp con cảm nhận được sự quan tâm

1. Tôn trọng mong muốn hòa nhập của con

Thay vì ép buộc, mẹ có thể nhẹ nhàng hỏi con: “Con thích đến trường bằng cách nào thì thấy thoải mái nhất?”.

Nếu an toàn cho con (ví dụ đi bộ cùng nhóm bạn, đi xe đạp trong quãng đường ngắn), hãy cho con thử để bé cảm nhận sự tự chủ.

2. Đưa đón linh hoạt

Có thể thống nhất với con: hôm nào mưa to hoặc có việc gấp thì bố mẹ đón bằng ô tô, còn bình thường con tự chọn cách đi.

Như vậy bé vừa thấy được tôn trọng, vừa đảm bảo an toàn trong những tình huống cần thiết.

3. Đồng hành trong lựa chọn đồ dùng

Khi mua cặp sách, giày dép, mẹ nên cho con quyền được chọn, miễn trong phạm vi an toàn và hợp lý.

Nhiều khi trẻ không cần đồ đắt tiền, mà chỉ muốn đúng phong cách của mình để “giống bạn bè”.

4. Chia sẻ và lắng nghe

Thay vì chỉ bảo: “Bố mẹ sợ con vất vả nên mới muốn đưa đón”, mẹ có thể hỏi: “Con không thích đi ô tô vì thấy khác bạn hay vì lý do nào khác?”.

Khi trẻ nói ra, bố mẹ dễ tìm giải pháp dung hòa hơn.

5. Khuyến khích tính trách nhiệm

Nếu con muốn tự đi học, hãy trao đổi về trách nhiệm: đi thẳng tới trường, không la cà, giữ an toàn khi qua đường.

Có thể cho con mang điện thoại hoặc đồng hồ định vị để bố mẹ yên tâm hơn.

Như vậy, thay vì coi phản ứng của con là “bướng bỉnh”, mẹ hãy xem đó là tín hiệu cho thấy bé đang lớn, muốn tự lập. Nếu bố mẹ đồng hành khéo léo, con vừa được thoải mái, vừa gắn bó với gia đình nhiều hơn.