Đang tập thể dục, nam cảnh sát gục ngã rồi tử vong

Một sĩ quan cảnh sát đã gục ngã khi đang tập thể dục tại phòng gym và được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.

Theo các quan chức, một sĩ quan thuộc Nhóm Đặc nhiệm (SOG) đến từ quận Champawat, bang Uttarakhand, Ấn Độ, đã qua đời sau khi sức khỏe đột ngột xấu đi trong lúc tập thể dục tại phòng gym hôm 19/6.

Cán bộ tử vong được xác định là Girish Bhatt, 38 tuổi, cư trú tại Banbasa và là thành viên đang phục vụ trong Đội Đặc nhiệm Champawat. Theo thông tin ban đầu, Bhatt đang tập thể dục thì đột nhiên cảm thấy không khỏe và ngã quỵ.

Nam cảnh sát đột nhiên gục ngã rồi qua đời khi đang tập thể dục.

Những người có mặt tại phòng tập thể dục đã lập tức đưa anh đến một bệnh viện tư nhân ở Khatima. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố Girish đã tử vong. Nguyên nhân tử vong chính xác vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Sự ra đi đột ngột của Girish đã khiến gia đình, đồng nghiệp và người dân trong vùng bàng hoàng.

Cảnh sát trưởng huyện Champawat, bà Rekha Yadav, các quan chức cảnh sát cấp cao, các thành viên Hiệp hội Thương nhân Banbasa, nhiều tổ chức xã hội và chính trị đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết đột ngột của viên cảnh sát.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một trường hợp tử vong đột ngột khác liên quan đến việc tập luyện tại phòng gym được báo cáo từ quận Davanagere, bang Karnataka. Vận động viên thể hình cấp quốc gia Sushil Kumar, 26 tuổi, đã gục ngã và tử vong ngay sau khi trở về nhà từ một buổi tập luyện. Kumar, người đã giành được nhiều danh hiệu cấp bang và quốc gia, đang chuẩn bị cho các cuộc thi thể hình quốc tế.

Hai sự việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận về các trường hợp cấp cứu y tế đột ngột xảy ra trong hoặc sau khi tập thể dục cường độ cao, mặc dù các quan chức vẫn chưa liên kết các trường hợp này với nhau hoặc xác định được nguyên nhân tử vong chính xác.