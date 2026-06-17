Brazil: Một phụ nữ tử vong sau khi bị trì hoãn chuyển viện vì… AI

Gia đình của một phụ nữ Brazil qua đời sau khi bị trì hoãn điều trị đã đổ lỗi cho hệ thống sắp xếp giường bệnh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), vì đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân và trì hoãn việc chuyển viện.

Rebeca Cardoso Tenente Molina, một nhà tâm lý học 32 tuổi ở Minas Gerais, đã đến khám bệnh vào đầu tháng này vì nghi ngờ bị sỏi mật. Tình trạng của cô nhanh chóng xấu đi, và các bác sĩ kết luận rằng cô cần được chuyển đến đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Tuy nhiên, hệ thống phân bổ giường bệnh Core-MG do nhà nước vận hành dường như đã không coi trường hợp của Molina là đủ nghiêm trọng, mặc dù người thân của cô đã kiện ra tòa để yêu cầu chuyển viện nhanh hơn.

Khoảng năm ngày sau, một giường bệnh mới được tìm thấy, cách bệnh viện cũ khoảng 300 km. Molina được đưa đến bệnh viện mới bằng máy bay riêng, nhưng đã qua đời vài giờ sau đó. Giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm trùng.

“Các bác sĩ đã mất quyền tự quyết định về tình trạng bệnh nhân”, Samela Cardoso Tenente Furtado, chị gái kiêm luật sư của Molina, nói với giới truyền thông.

Cô Furtado cho biết, hệ thống AI đã chấm điểm mức độ nghiêm trọng cho Molina là 6,8, mặc dù gia đình tin rằng cô đáng lẽ phải được điều trị ở mức 10. “Một bệnh nhân ở mức 8, một bệnh nhân ở mức 6,9 sẽ được ưu tiên hơn em ấy”, Furtado nói, cho biết thêm rằng nền tảng dựa trên AI sẽ không chấm điểm cao hơn bất chấp kết quả xét nghiệm xấu đi.

“Em gái tôi, và những người khác, không chỉ là những con số, họ không chỉ là những biên bản, họ không chỉ là một mã số thuế được đưa vào hệ thống”, nữ luật sư nói.

Hệ thống Core-MG được ra mắt ở Brazil vào tháng trước. Các quan chức tuyên bố rằng hệ thống sẽ giúp phân bổ giường bệnh nhanh hơn và minh bạch hơn, đồng thời giúp phân loại bệnh nhân theo mức độ nghiêm trọng.

Sở Y tế Minas Gerais phủ nhận việc hệ thống Core-MG gây hại cho Molina, nói rằng cô đã được đăng ký ngay lập tức, nhưng việc chuyển viện phụ thuộc vào số giường bệnh có sẵn và nhu cầu lâm sàng. Cơ quan này cũng cho biết, việc quản lý vẫn do các bác sĩ giám sát, Core-MG không thay đổi các tiêu chí lâm sàng hoặc phương pháp tìm giường bệnh.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống này đã vấp phải sự chỉ trích và thách thức pháp lý từ chính quyền địa phương, những người cho rằng nó đã làm gián đoạn việc chuyển viện bệnh nhân.

Vụ việc của Molina diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại rộng rãi về việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chăm sóc sức khỏe.

Tại Mỹ, các công ty bảo hiểm gần đây đã phải đối mặt với các vụ kiện về cáo buộc từ chối chi trả dựa trên thuật toán, trong khi các y tá ở New York đã cảnh báo về việc các bệnh viện đang vội vàng triển khai các công cụ AI mà không có đủ ý kiến đóng góp hoặc sự giám sát từ các nhân viên y tế.