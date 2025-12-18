Đáng sợ cơn đau dai dẳng sau khỏi bệnh “giời leo”

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người vẫn xem zona thần kinh (giời leo) là bệnh ngoài da đơn giản, chỉ cần thoa thuốc rồi chờ mụn nước khô lại là tự khỏi. Tuy nhiên, rất ít ai biết rằng biến chứng đau sau zona mới thật sự là nỗi ám ảnh và có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Dấu hiệu bị zona thần kinh

Nhiều trường hợp người bệnh: Điều trị trễ, không dùng thuốc kháng virus sớm; tự ý bôi lá, chích nặn hoặc dùng thuốc dân gian không rõ nguồn gốc; không tuân thủ hướng dẫn chăm sóc vết thương; dây thần kinh bị virus tấn công nhưng không được phục hồi đúng cách; kết quả là cơn đau thần kinh kéo dài dai dẳng, gây trở ngại sinh hoạt và tinh thần

Bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM

Theo bác sĩ Lê Thị Mỹ Tiên, Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, để ngăn ngừa đau sau zona, người bệnh cần đi khám và dùng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt (tốt nhất trong 72 giờ đầu); không tự ý đắp lá, bôi thuốc dân gian; theo dõi sát trong và sau khi zona khỏi; kết hợp các phương pháp chuyên môn để phục hồi dây thần kinh, giảm đau nhanh hơn.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM điều trị bằng cách kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại: Châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, chườm thảo dược, thủy châm, cấy chỉ… Vật lý trị liệu hiện đại: Kéo giãn cột sống, vận động trị liệu, laser công suất cao, điện trị liệu, sóng ngắn, siêu âm… để điều trị hiệu quả bệnh zona.

